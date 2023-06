Apple hat kürzlich einen Bericht veröffentlicht, in dem das massive Wachstum seines App Store-Ökosystems hervorgehoben wird, das im Jahr 2022 1,1 Billionen Dollar an Entwicklerabrechnungen und -verkäufen ermöglicht hat. Ein beträchtlicher Teil dieses Umsatzes - 90 % - war provisionsfrei, eine Zahl, die Apple gerne hervorhebt, um den anhaltenden Beschwerden über die potenziell hohen Kosten der Tätigkeit auf seinem Marktplatz zu begegnen. Diese 1,1 Billionen Dollar setzen sich zusammen aus 910 Milliarden Dollar aus dem Verkauf von physischen Waren und Dienstleistungen, 109 Milliarden Dollar aus In-App-Werbung und 104 Milliarden Dollar für digitale Waren und Dienstleistungen.

Die Analysis Group, mit der Apple seit 2020 zusammenarbeitet, hat die Studie durchgeführt, die diese Ergebnisse präsentiert. Die Gruppe hilft Apple dabei, den enormen Handel innerhalb seines App-Marktplatzes hervorzuheben, während die Regulierungsbehörden neue Regeln entwerfen, um den Einfluss des Tech-Riesen auf das iOS-App-Ökosystem zu lockern. Im Mittelpunkt des Berichts stehen zwar die Gesamtrechnungen und die Umsätze nach Kategorien, aber Apple hat auch andere Zahlen veröffentlicht, die das Wachstum des App Store veranschaulichen. Dazu gehört ein leichter Anstieg (29 %) der Einnahmen und Umsätze von Entwicklern zwischen 2021 und 2022, verglichen mit dem Wachstum von 27 % in den beiden Vorjahren. Das Gewinnwachstum für kleine Entwickler - beachtliche 71 % zwischen 2020 und 2022 - übertraf das der größeren App-Entwickler, so Apple.

Der Bericht beleuchtet auch die Rechnungen und Umsätze von Entwicklern nach Regionen. So stiegen beispielsweise die Umsätze und Verkäufe von US-Entwicklern seit 2019 um mehr als 80 %, während europäische Entwickler ein Wachstum von 116 % verzeichneten. Vor allem Europa steht im Mittelpunkt neuer Vorschriften, die strenge Anforderungen an die Funktionsweise des App Stores stellen werden. Im Rahmen des Digital Market Act (DMA) der Europäischen Union, der 2024 in Kraft tritt, müssen große Tech-Unternehmen alternative App Stores auf ihren Plattformen zulassen. Darüber hinaus untersuchte die Analysegruppe die Anwendungsrechnungen und das Umsatzwachstum in verschiedenen Sektoren, darunter Lebensmittel, Reisen und Ride-Hailing. Der Aufschwung von Reise- und Fahrdienst-Apps nach der COVID führte zu einem Umsatzanstieg von 82 % bzw. 45 % in diesen Kategorien im Jahr 2022.

Darüber hinaus hat sich der Umsatz mit Lebensmittel-Liefer- und Abholdiensten seit 2019 verdoppelt, während sich der Umsatz mit Lebensmitteln verdreifacht hat. Unternehmens-Apps haben sich zu einer der am schnellsten wachsenden Kategorien entwickelt, so der Bericht, der besagt, dass fünf der 25 am häufigsten heruntergeladenen Apps in den USA unternehmensbezogen sind. Darüber hinaus verzeichnete die Unterhaltungskategorie das größte Wachstum bei digitalen Gütern und Dienstleistungen, was auf den Boom der Kreativwirtschaft zurückzuführen ist. Dieser Trend deckt sich mit den Daten des App-Intelligence-Anbieters data.ai, der Unterhaltung und soziale Apps als die wichtigsten globalen App-Subgenres im Jahr 2022 bezeichnete.

Die Studie der Analysis Group untersuchte auch die iOS-App-Downloads und zeigte, dass die Nutzer zwischen 2008 und 2022 über 370 Milliarden Mal Anwendungen heruntergeladen haben. Im App Store gibt es derzeit rund 1,8 Millionen Apps, was einer 123-fachen Steigerung gegenüber 2008 entspricht. Der vollständige Bericht von Apple enthält weitere Details über sein Ökosystem, einschließlich regionaler und kategorischer Aufschlüsselungen, historischer Analysen und zusätzlicher Informationen über Vertrauens- und Sicherheitsmaßnahmen wie App-Ablehnungen. Diese werden auch in einem separaten Bericht behandelt, der Anfang des Monats veröffentlicht wurde.

