Apple kısa bir süre önce, App Store ekosistemindeki muazzam büyümeyi vurgulayan ve 2022 boyunca geliştirici faturalarında ve satışlarında 1,1 trilyon ABD dolarını kolaylaştıran bir rapor yayınladı. kendi pazarında faaliyet göstermenin potansiyel olarak yüksek maliyetleri hakkında devam eden şikayetlere karşı koymak. Bu 1,1 trilyon doların 910 milyar doları fiziksel ürün ve hizmetlerin satışından, 109 milyar doları uygulama içi reklamlardan ve 104 milyar doları dijital ürün ve hizmetlerden oluşuyor.

Apple'ın 2020 yılında iş birliğine başladığı Analysis Group, bu sonuçları ortaya koyan çalışmayı yürüttü. Düzenleyiciler, teknoloji devinin iOS uygulama ekosistemindeki hakimiyetini gevşetmek için yeni kurallar hazırlarken grup, Apple'ın uygulama pazarında meydana gelen büyük ticareti vurgulamasına yardımcı oluyor. Raporun ana odak noktası kategoriye göre toplam faturalamalar ve satışlar etrafında dönerken, Apple ayrıca App Store'un büyümesini gösteren diğer rakamları da paylaştı. Bunlar arasında, önceki iki yılda görülen %27'lik büyümeye kıyasla, 2021 ile 2022 arasındaki geliştirici faturalarında ve satış büyümesinde hafif bir artış (%29) vardı. Apple, küçük geliştiricilerin kazanç artışının (2020 ile 2022 arasında %71 gibi çarpıcı bir artış) daha büyük uygulama geliştiricilerinkini geride bıraktığını belirtti.

Rapor ayrıca coğrafyaya göre geliştirici faturalarını ve satışlarını vurgular. Örneğin, ABD'li geliştiriciler 2019'dan bu yana fatura ve satışlarda %80'den fazla artış görürken, Avrupalı geliştiriciler %116'lık bir büyüme elde etti. Özellikle Avrupa, App Store'un nasıl çalıştığına dair katı gereklilikler uygulayacak yeni düzenlemelerin merkezinde yer alıyor. Avrupa Birliği'nin 2024'te yürürlüğe girecek olan Dijital Pazar Yasası (DMA) uyarınca, büyük teknoloji şirketlerinin platformlarında alternatif uygulama mağazalarına izin vermesi gerekecek. Buna ek olarak Analiz Grubu, diğerlerinin yanı sıra gıda ve bakkaliye, seyahat ve araba çağırma dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde uygulama faturalarını ve satış artışını inceledi. Seyahat ve araba çağırma uygulamalarının COVID sonrası iyileşmesi, 2022'de bu kategoriler için satışlarda sırasıyla %82 ve %45 artışla sonuçlandı.

Ayrıca, 2019'dan bu yana yemek teslimi ve teslim alma hizmetlerinin satışları iki katına çıkarken, market satışları üç katına çıktı. ABD'de en çok indirilen ilk 25 uygulamadan beşinin işle ilgili olduğunu belirten rapora göre, kurumsal uygulamalar en hızlı büyüyen kategorilerden biri haline geldi. Ayrıca eğlence kategorisi, yaratıcı ekonomideki patlamanın etkisiyle dijital ürün ve hizmetlerde en yüksek büyümeyi yaşadı. Bu eğilim, eğlence ve sosyal uygulamaları 2022'de en iyi küresel uygulama alt türleri olarak listeleyen üçüncü taraf uygulama zekası sağlayıcısı data.ai tarafından sağlanan verilerle uyumludur.

Analysis Group'un çalışması, iOS uygulama indirmelerini de inceleyerek, kullanıcıların 2008 ile 2022 arasında 370 milyardan fazla uygulama indirdiğini ortaya çıkardı. bölgesel ve kategori dökümleri, tarihsel analizler ve güven ve güvenlik önlemleri hakkında uygulama reddi gibi ek bilgiler dahil olmak üzere ekosistemi hakkında daha fazla ayrıntıya iner. Bunlar, bu ayın başlarında yayınlanan ayrı bir raporda da ele alındı.

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