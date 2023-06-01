أصدرت Apple مؤخرًا تقريرًا يسلط الضوء على النمو الهائل في نظام App Store البيئي الخاص بها ، والذي سهّل 1.1 تريليون دولار في فواتير المطورين والمبيعات طوال عام 2022. وكان جزء كبير من هذه الإيرادات - 90٪ - بدون عمولة ، وهو رقم تود Apple التأكيد عليه مواجهة الشكاوى المستمرة حول التكاليف المرتفعة المحتملة للعمل في السوق. يشمل هذا المبلغ البالغ 1.1 تريليون دولار 910 مليار دولار من بيع السلع والخدمات المادية ، و 109 مليارات دولار من الإعلانات داخل التطبيق ، و 104 مليار دولار للسلع والخدمات الرقمية.

أجرت مجموعة التحليل ، التي بدأت Apple التعاون معها في عام 2020 ، الدراسة التي تعرض هذه النتائج. تساعد المجموعة شركة Apple على تسليط الضوء على التجارة الواسعة التي تحدث داخل سوق التطبيقات الخاص بها حيث يقوم المنظمون بصياغة قواعد جديدة لتخفيف قبضة عملاق التكنولوجيا على النظام الإيكولوجي لتطبيقات iOS. في حين أن التركيز المركزي للتقرير يدور حول إجمالي الفواتير والمبيعات حسب الفئة ، شاركت Apple أيضًا في أرقام أخرى توضح نمو App Store. ومن بين هذه الزيادة الطفيفة (29٪) في فواتير المطورين ونمو المبيعات بين 2021 و 2022 ، مقارنة بالنمو بنسبة 27٪ خلال العامين السابقين. أشارت Apple إلى أن نمو أرباح المطورين الصغار - بنسبة مذهلة بلغت 71٪ بين عامي 2020 و 2022 - فاق نمو مطوري التطبيقات الأكبر حجمًا.

يسلط التقرير الضوء أيضًا على فواتير المطورين والمبيعات حسب المنطقة الجغرافية. على سبيل المثال ، شهد المطورون الأمريكيون زيادة في الفواتير والمبيعات بأكثر من 80٪ منذ عام 2019 ، بينما شهد المطورون الأوروبيون نموًا بنسبة 116٪. والجدير بالذكر أن أوروبا هي مركز اللوائح الجديدة التي ستفرض متطلبات صارمة على كيفية عمل متجر التطبيقات. بموجب قانون السوق الرقمية للاتحاد الأوروبي (DMA) ، الذي يدخل حيز التنفيذ في عام 2024 ، سيُطلب من شركات التكنولوجيا الكبرى السماح بمتاجر تطبيقات بديلة على منصاتها. بالإضافة إلى ذلك ، قامت مجموعة التحليل بفحص فواتير التطبيقات ونمو المبيعات عبر مختلف القطاعات ، بما في ذلك المواد الغذائية والبقالة والسفر وركوب الخيل وغيرها. أدى التعافي بعد فيروس كورونا لتطبيقات السفر والتنقل إلى زيادة بنسبة 82٪ و 45٪ في المبيعات لتلك الفئات ، على التوالي ، في عام 2022.

علاوة على ذلك ، تضاعفت مبيعات توصيل الطعام وخدمات الاستلام منذ عام 2019 ، بينما تضاعفت مبيعات البقالة ثلاث مرات. أصبحت تطبيقات Enterprise واحدة من أسرع الفئات نموًا ، وفقًا للتقرير ، الذي ينص على أن خمسة من أفضل 25 تطبيقًا تم تنزيلها في الولايات المتحدة مرتبطة بالعمل. علاوة على ذلك ، شهدت فئة الترفيه أعلى نمو في السلع والخدمات الرقمية ، مدفوعة بالازدهار الاقتصادي للمبدعين. يتماشى هذا الاتجاه مع البيانات المقدمة بواسطة data.ai الخاصة بموفر معلومات التطبيقات التابع لجهة خارجية ، والتي أدرجت تطبيقات الترفيه والتطبيقات الاجتماعية كأفضل الأنواع الفرعية للتطبيقات العالمية في عام 2022.

نظرت دراسة مجموعة التحليل أيضًا في تنزيلات تطبيقات iOS ، وكشفت أن المستخدمين قاموا بتنزيل التطبيقات أكثر من 370 مليار مرة بين عامي 2008 و 2022. يضم App Store حاليًا حوالي 1.8 مليون تطبيق ، بزيادة 123 ضعفًا عن رقمه في عام 2008. يتعمق تقرير Apple الكامل في مزيد من التفاصيل حول نظامه الإيكولوجي ، بما في ذلك الأعطال الإقليمية والفئات والتحليلات التاريخية والمعلومات الإضافية حول تدابير الثقة والسلامة ، مثل رفض التطبيقات. تم تناول هذه أيضًا في تقرير منفصل صدر في وقت سابق من هذا الشهر.

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