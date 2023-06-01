苹果公司最近发布了一份报告，强调其应用程序商店生态系统的大规模增长，在整个2022年促进了1.1万亿美元的开发者账单和销售。其中很大一部分收入--90%--是免佣金的，苹果喜欢强调这一数字，以反驳对在其市场上运营的潜在高成本的持续抱怨。这1.1万亿美元包括9100亿美元的实物商品和服务的销售，1090亿美元的应用内广告，以及1040亿美元的数字商品和服务。

苹果公司于2020年开始与之合作的分析集团，进行了呈现这些结果的研究。在监管机构起草新规则以放松科技巨头对iOS应用生态系统的控制时，该集团帮助苹果强调其应用市场内发生的巨大商业活动。虽然报告的核心焦点围绕着总账单和按类别划分的销售额，但苹果也分享了其他数字，说明App Store的增长。其中，在2021年和2022年之间，开发者的账单和销售增长略有增加（29%），而前两年的增长是27%。苹果公司指出，小型开发商的收入增长--在2020年和2022年之间达到惊人的71%，超过了大型应用开发商的增长。

该报告还强调了按地域划分的开发者账单和销售额。例如，自2019年以来，美国开发者的账单和销售额增长了80%以上，而欧洲开发者则增长了116%。值得注意的是，欧洲正处于新法规的中心，这些法规将对App Store的运作方式提出严格要求。根据欧盟2024年生效的《数字市场法》（DMA），主要科技公司将被要求允许在其平台上开设替代性应用商店。此外，分析小组还研究了各行业的应用账单和销售增长情况，包括食品和杂货、旅游和叫车服务等。在COVID之后，旅游和叫车应用的复苏导致这些类别的销售额在2022年分别增长了82%和45%。

此外，自2019年以来，食品配送和取货服务的销售额增加了一倍，而杂货店的销售额增加了两倍。报告称，企业应用程序已成为增长最快的类别之一，报告指出，在美国下载量最大的前25个应用程序中，有5个与商业有关。此外，在创作者经济繁荣的推动下，娱乐类经历了数字商品和服务的最高增长。这一趋势与第三方应用情报提供商data.ai提供的数据一致，该公司将娱乐和社交应用列为2022年的全球顶级应用子类型。

分析集团的研究还考察了iOS应用的下载情况，显示用户在2008年至2022年期间下载应用超过3700亿次。App Store目前有大约180万个应用程序，比2008年的数字增加了123倍。苹果公司的完整报告深入探讨了其生态系统的更多细节，包括区域和类别细分，历史分析，以及关于信任和安全措施的额外信息，如应用程序的拒绝。本月早些时候发布的另一份报告也涉及这些内容。

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