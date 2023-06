Firma Apple opublikowała niedawno raport podkreślający ogromny wzrost ekosystemu App Store, który w 2022 r. ułatwił rozliczenia i sprzedaż deweloperów o wartości 1,1 bln USD. Znaczna część tych przychodów - 90% - była wolna od prowizji, co Apple lubi podkreślać, aby przeciwdziałać ciągłym skargom na potencjalnie wysokie koszty działania na swoim rynku. Kwota 1,1 biliona dolarów obejmuje 910 miliardów dolarów ze sprzedaży fizycznych towarów i usług, 109 miliardów dolarów z reklam w aplikacjach oraz 104 miliardy dolarów za towary i usługi cyfrowe.

The Analysis Group, z którą Apple rozpoczęło współpracę w 2020 roku, przeprowadziła badanie, które przedstawia te wyniki. Grupa pomaga Apple podkreślić ogromny handel odbywający się na rynku aplikacji, gdy organy regulacyjne opracowują nowe zasady mające na celu rozluźnienie kontroli giganta technologicznego nad ekosystemem aplikacji iOS. Podczas gdy raport koncentruje się głównie na całkowitych rachunkach i sprzedaży według kategorii, Apple udostępniło również inne dane ilustrujące wzrost App Store. Wśród nich znalazł się niewielki wzrost (29%) rachunków i sprzedaży deweloperów w latach 2021-2022, w porównaniu do 27% wzrostu obserwowanego w dwóch poprzednich latach. Wzrost zarobków małych deweloperów - uderzające 71% w latach 2020-2022 - przewyższył wzrost zarobków większych deweloperów aplikacji, zauważa Apple.

W raporcie wyróżniono również rachunki i sprzedaż deweloperów według lokalizacji geograficznej. Na przykład deweloperzy z USA odnotowali wzrost rachunków i sprzedaży o ponad 80% od 2019 r., podczas gdy europejscy deweloperzy odnotowali wzrost o 116%. Warto zauważyć, że Europa znajduje się w centrum nowych regulacji, które nałożą surowe wymagania na sposób funkcjonowania App Store. Zgodnie z ustawą Unii Europejskiej o rynku cyfrowym (DMA), która wejdzie w życie w 2024 r., główne firmy technologiczne będą musiały zezwolić na alternatywne sklepy z aplikacjami na swoich platformach. Ponadto grupa analityczna przeanalizowała rachunki za aplikacje i wzrost sprzedaży w różnych sektorach, w tym między innymi w branży spożywczej, podróżniczej i przewozowej. Ożywienie po pandemii COVID-19 w aplikacjach turystycznych i przewozowych zaowocowało odpowiednio 82% i 45% wzrostem sprzedaży w tych kategoriach w 2022 roku.

Ponadto sprzedaż usług dostawy i odbioru żywności podwoiła się od 2019 r., a sprzedaż artykułów spożywczych potroiła się. Według raportu, który stwierdza, że pięć z 25 najczęściej pobieranych aplikacji w USA jest związanych z biznesem, aplikacje dla przedsiębiorstw stały się jedną z najszybciej rozwijających się kategorii. Co więcej, kategoria rozrywki odnotowała największy wzrost w zakresie towarów i usług cyfrowych, napędzany boomem ekonomii twórców. Trend ten jest zgodny z danymi dostarczonymi przez zewnętrznego dostawcę informacji o aplikacjach data.ai, który wymienił aplikacje rozrywkowe i społecznościowe jako najlepsze globalne podgatunki aplikacji w 2022 roku.

Badanie Analysis Group dotyczyło również pobrań aplikacji na iOS, ujawniając, że użytkownicy pobrali aplikacje ponad 370 miliardów razy w latach 2008-2022. W App Store znajduje się obecnie około 1,8 miliona aplikacji, co stanowi 123-krotny wzrost w porównaniu do 2008 roku. Pełny raport Apple zawiera więcej szczegółów na temat ekosystemu, w tym podział na regiony i kategorie, analizy historyczne oraz dodatkowe informacje na temat zaufania i środków bezpieczeństwa, takich jak odrzucanie aplikacji. Zostały one również omówione w osobnym raporcie opublikowanym na początku tego miesiąca.

Wraz ze wzrostem popularności trendu no-code development, platformy takie jak AppMaster stają się potężnymi narzędziami do wydajniejszego tworzenia aplikacji mobilnych, internetowych i backendowych. Dzięki AppMaster programiści mogą wizualnie generować modele danych, procesy biznesowe, REST API i WSS endpoints, znacznie skracając czas i koszty rozwoju. Korzystając z tych aplikacji low-code i no-code, programiści mogą łatwiej tworzyć i wdrażać aplikacje w App Store.