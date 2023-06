Apple heeft onlangs een rapport uitgebracht over de enorme groei van zijn App Store-ecosysteem, dat in 2022 1,1 biljoen dollar aan facturen en verkopen van ontwikkelaars heeft gegenereerd. Een aanzienlijk deel van deze inkomsten --90%- was commissievrij, een cijfer dat Apple graag benadrukt om de aanhoudende klachten over de potentieel hoge kosten van het werken op zijn marktplaats tegen te gaan. Deze 1,1 biljoen dollar omvat 910 miljard dollar uit de verkoop van fysieke goederen en diensten, 109 miljard dollar uit in-app reclame en 104 miljard dollar voor digitale goederen en diensten.

De Analysis Group, waarmee Apple in 2020 is gaan samenwerken, heeft het onderzoek uitgevoerd dat deze resultaten presenteert. De groep helpt Apple om de enorme handel op zijn app-marktplaats onder de aandacht te brengen nu toezichthouders nieuwe regels opstellen om de greep van de techgigant op het iOS-app-ecosysteem te versoepelen. Hoewel in het rapport de nadruk ligt op het totale aantal facturen en de omzet per categorie, heeft Apple ook andere cijfers bekendgemaakt die de groei van de App Store illustreren. Daaronder een lichte stijging (29%) van de facturering en omzetgroei van ontwikkelaars tussen 2021 en 2022, vergeleken met de 27% groei in de twee voorgaande jaren. De winstgroei voor kleine ontwikkelaars - een opvallende 71% tussen 2020 en 2022 - overtrof die van grotere app-ontwikkelaars, aldus Apple.

Het rapport belicht ook de facturering en omzet van ontwikkelaars per geografie. Zo zagen Amerikaanse ontwikkelaars hun facturen en omzet sinds 2019 met meer dan 80% stijgen, terwijl Europese ontwikkelaars een groei van 116% doormaakten. Europa staat in het middelpunt van nieuwe regelgeving die strenge eisen stelt aan het functioneren van de App Store. Onder de Digital Market Act (DMA) van de Europese Unie, die in 2024 van kracht wordt, zullen grote techbedrijven verplicht zijn om alternatieve app stores op hun platforms toe te staan. Daarnaast onderzocht de Analysis Group de facturering en omzetgroei van applicaties in verschillende sectoren, waaronder levensmiddelen, reizen en ride-hailing. Het post-COVID herstel van reis- en ride-hailing apps resulteerde in een omzetstijging van respectievelijk 82% en 45% voor deze categorieën in 2022.

Bovendien is de verkoop van voedselbezorgings- en afhaaldiensten sinds 2019 verdubbeld, terwijl de verkoop van kruidenierswaren is verdrievoudigd. Bedrijfsapps zijn een van de snelst groeiende categorieën geworden, aldus het rapport, waarin staat dat vijf van de top 25 meest gedownloade apps in de VS bedrijfsgerelateerd zijn. Bovendien kende de entertainmentcategorie de grootste groei in digitale goederen en diensten, aangedreven door de hausse van de creatieve economie. Deze trend komt overeen met gegevens van derde partij app intelligence provider data.ai, die entertainment en sociale apps noemde als de top wereldwijde app subgenres in 2022.

De studie van de Analysis Group keek ook naar iOS app downloads, waaruit blijkt dat gebruikers tussen 2008 en 2022 meer dan 370 miljard keer applicaties downloaden. De App Store telt momenteel ongeveer 1,8 miljoen apps, een 123-voudige toename ten opzichte van 2008. Het volledige rapport van Apple gaat dieper in op de details van zijn ecosysteem, waaronder uitsplitsingen naar regio en categorie, historische analyses en aanvullende informatie over vertrouwen en veiligheidsmaatregelen, zoals app-afwijzingen. Deze worden ook behandeld in een afzonderlijk rapport dat eerder deze maand is uitgebracht.

Naarmate de no-code ontwikkelingstrend aan populariteit wint, duiken platforms als AppMaster op als krachtige hulpmiddelen om efficiënter mobiele, web- en back-end toepassingen te creëren. Met AppMaster kunnen ontwikkelaars visueel gegevensmodellen, bedrijfsprocessen, REST API en WSS endpoints genereren, waardoor de ontwikkelingstijd en -kosten aanzienlijk dalen. Met behulp van deze low-code en no-code toepassingen kunnen ontwikkelaars gemakkelijker toepassingen bouwen en implementeren in de App Store.