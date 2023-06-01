Компания Apple недавно опубликовала отчет, в котором подчеркивается огромный рост экосистемы App Store, которая в 2022 году принесла разработчикам 1,1 триллиона долларов США. Значительная часть этого дохода - 90 % - была получена без комиссионных, что Apple любит подчеркивать, чтобы парировать постоянные жалобы на потенциально высокие затраты на работу на ее рынке. Эта сумма в $1,1 трлн включает в себя $910 млрд от продажи физических товаров и услуг, $109 млрд от рекламы в приложениях и $104 млрд за цифровые товары и услуги.

Исследование, в котором представлены эти результаты, провела компания Analysis Group, с которой Apple начала сотрудничать в 2020 году. Группа помогает Apple подчеркнуть обширную коммерцию, происходящую на рынке приложений, в то время как регулирующие органы разрабатывают новые правила для ослабления контроля технологического гиганта над экосистемой приложений iOS. Хотя основное внимание в отчете уделено общему количеству счетов и продажам по категориям, Apple также поделилась другими цифрами, иллюстрирующими рост App Store. Среди них - небольшое увеличение (29%) роста доходов и продаж разработчиков в период с 2021 по 2022 год по сравнению с ростом на 27%, наблюдавшимся в течение двух предыдущих лет. Рост доходов небольших разработчиков - поразительный 71% в период с 2020 по 2022 год - опережает рост доходов более крупных разработчиков приложений, отметили в Apple.

В отчете также представлены данные о счетах и продажах разработчиков в зависимости от географии. Например, у американских разработчиков с 2019 года рост доходов и продаж составил более 80%, в то время как у европейских разработчиков рост составил 116%. Примечательно, что Европа находится в центре новых правил, которые будут предъявлять строгие требования к функционированию App Store. Согласно закону Европейского союза о цифровом рынке (DMA), который вступит в силу в 2024 году, крупные технологические компании будут обязаны разрешить альтернативные магазины приложений на своих платформах. Кроме того, аналитическая группа проанализировала биллинг приложений и рост продаж в различных секторах, включая, в частности, продукты питания и бакалею, путешествия и поездки. Восстановление приложений для путешествий и поездок после введения КОСВИД привело к росту продаж в этих категориях на 82% и 45% соответственно в 2022 году.

Кроме того, продажи сервисов доставки и самовывоза еды удвоились с 2019 года, а продажи бакалейных товаров утроились. Приложения для предприятий стали одной из самых быстрорастущих категорий, согласно отчету, в котором говорится, что пять из 25 наиболее загружаемых приложений в США связаны с бизнесом. Кроме того, в категории развлечений наблюдался самый высокий рост цифровых товаров и услуг, вызванный бумом экономики творцов. Эта тенденция совпадает с данными, предоставленными сторонним поставщиком аналитических данных о приложениях data.ai, который назвал развлекательные и социальные приложения в качестве основных глобальных поджанров приложений в 2022 году.

В исследовании Analysis Group также рассматривались загрузки приложений для iOS, в результате чего выяснилось, что в период с 2008 по 2022 год пользователи загрузили приложения более 370 миллиардов раз. В настоящее время в App Store насчитывается около 1,8 миллиона приложений, что в 123 раза больше, чем в 2008 году. Полный отчет Apple содержит более подробную информацию о своей экосистеме, включая разбивку по регионам и категориям, исторический анализ, а также дополнительную информацию о мерах доверия и безопасности, таких как отклонение приложений. Эти вопросы также рассматриваются в отдельном отчете, выпущенном ранее в этом месяце.

По мере того как тенденция разработки no-code набирает популярность, такие платформы, как AppMaster, становятся мощными инструментами для более эффективного создания мобильных, веб- и внутренних приложений. С помощью AppMaster разработчики могут визуально генерировать модели данных, бизнес-процессы, REST API и WSS endpoints, значительно сокращая время и затраты на разработку. Используя эти low-code и no-code приложения, разработчикам может быть проще создавать и развертывать приложения в App Store.