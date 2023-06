A Apple divulgou recentemente um relatório que destaca o enorme crescimento do seu ecossistema da App Store, que facilitou 1,1 biliões de dólares em facturação e vendas para programadores ao longo de 2022. Uma parte significativa dessa receita - 90% - foi livre de comissões, um número que a Apple gosta de enfatizar para combater as reclamações em andamento sobre os custos potencialmente altos de operar em seu mercado. Este 1,1 trilião de dólares inclui 910 mil milhões de dólares da venda de bens e serviços físicos, 109 mil milhões de dólares de publicidade na aplicação e 104 mil milhões de dólares de bens e serviços digitais.

O Analysis Group, com o qual a Apple começou a colaborar em 2020, conduziu o estudo que apresenta esses resultados. O grupo ajuda a Apple a destacar o vasto comércio que ocorre em seu mercado de aplicativos enquanto os reguladores elaboram novas regras para afrouxar o controle da gigante da tecnologia sobre o ecossistema de aplicativos iOS. Embora o foco central do relatório gire em torno da facturação total e das vendas por categoria, a Apple também partilhou outros números que ilustram o crescimento da App Store. Entre eles, um ligeiro aumento (29%) no faturamento dos desenvolvedores e no crescimento das vendas entre 2021 e 2022, em comparação com o crescimento de 27% observado nos dois anos anteriores. O crescimento dos ganhos dos pequenos programadores - uns impressionantes 71% entre 2020 e 2022 - ultrapassou o dos programadores de aplicações maiores, observou a Apple.

O relatório também destaca o faturamento e as vendas dos desenvolvedores por região geográfica. Por exemplo, os desenvolvedores dos EUA viram o faturamento e as vendas aumentarem em mais de 80% desde 2019, enquanto os desenvolvedores europeus experimentaram um crescimento de 116%. Notavelmente, a Europa está no centro de novos regulamentos que imporão requisitos rígidos sobre como a App Store funciona. De acordo com a Lei do Mercado Digital (DMA) da União Europeia, que entra em vigor em 2024, as principais empresas de tecnologia serão obrigadas a permitir lojas de aplicativos alternativas em suas plataformas. Além disso, o Grupo de Análise examinou a facturação das aplicações e o crescimento das vendas em vários sectores, incluindo alimentação e mercearia, viagens e transporte de passageiros, entre outros. A recuperação pós-COVID de aplicativos de viagem e de carona resultou em um aumento de 82% e 45% nas vendas para essas categorias, respectivamente, em 2022.

Além disso, as vendas de serviços de entrega e recolha de alimentos duplicaram desde 2019, enquanto as vendas de mercearias triplicaram. Os aplicativos corporativos se tornaram uma das categorias de crescimento mais rápido, de acordo com o relatório, que afirma que cinco dos 25 aplicativos mais baixados nos EUA estão relacionados a negócios. Além disso, a categoria de entretenimento registou o maior crescimento em bens e serviços digitais, impulsionado pelo boom da economia dos criadores. Esta tendência está alinhada com os dados fornecidos pelo provedor de inteligência de aplicativos de terceiros data.ai, que listou os aplicativos sociais e de entretenimento como os principais subgêneros de aplicativos globais em 2022.

O estudo do Analysis Group também analisou os downloads de aplicações para iOS, revelando que os utilizadores descarregaram aplicações mais de 370 mil milhões de vezes entre 2008 e 2022. Actualmente, a App Store tem cerca de 1,8 milhões de aplicações, o que representa um aumento de 123 vezes em relação ao número registado em 2008. O relatório completo da Apple apresenta mais pormenores sobre o seu ecossistema, incluindo repartições regionais e por categorias, análises históricas e informações adicionais sobre medidas de confiança e segurança, como as rejeições de aplicações. Estes aspectos também são abordados num relatório separado publicado no início deste mês.

À medida que a tendência de desenvolvimento sem código ganha popularidade, plataformas como AppMaster surgem como ferramentas poderosas para criar aplicações móveis, Web e back-end de forma mais eficiente. Com AppMaster, os programadores podem gerar visualmente modelos de dados, processos empresariais, API REST e WSS endpoints, reduzindo significativamente o tempo e os custos de desenvolvimento. Utilizando estas aplicações low-code e no-code, os programadores podem achar mais fácil criar e implementar aplicações na App Store.