Une ère passionnante dans le monde de l’enregistrement de journal et de la prise de notes commence alors qu’Apple annonce fièrement la disponibilité de son application Journal, coïncidant avec la sortie d’iOS 17.2. Initialement révélée lors de la WWDC de juin, l'application vise à inciter les utilisateurs à documenter les moments quotidiens et à s'engager dans une expérience de journalisation revigorante.

L'application Journal mélange de manière complexe diverses formes de médias telles que des photos, du texte, des vidéos, des fichiers audio et des géolocalisations pour garantir une couverture complète des événements. De plus, l'utilisation de la technologie de l'IA donne à l'application un avantage, offrant aux utilisateurs des entrées personnalisées et des invites adaptées aux activités individuelles telles que les chansons entendues ou les lieux visités. Apple offre aux utilisateurs la liberté de régler la nature de ces suggestions selon leurs préférences.

Amplifiant encore davantage l'écosystème de la journalisation, Apple introduit une nouvelle API de suggestion de journalisation. Il offre aux développeurs tiers la possibilité de suggérer des événements pour les entrées du journal des utilisateurs, permettant ainsi aux développeurs de logiciels d'incorporer des suggestions similaires dans leurs applications, comme le souligne le communiqué de presse d'Apple.

La diversité des contenus, des podcasts aux articles d’actualité, fait de l’application une plateforme idéale pour enregistrer des réflexions autour de différents thèmes. L'interface de l'application permet une navigation facile à travers les entrées précédentes, les signets et les filtres pour différentes catégories telles que les images, les paramètres régionaux, etc.

Afin d'aider à inculquer aux débutants des habitudes de journalisation dédiées, l'application propose des notifications programmées pour des rappels réguliers sur l'enregistrement des moments marquants. La confidentialité et les protections sont également assurées, avec des entrées cryptées aux deux extrémités pendant le stockage iCloud. Une protection supplémentaire peut être activée à l'aide des codes d'accès de l'appareil, de Face ID ou de Touch ID. Apple garantit aux utilisateurs le contrôle des données partagées avec l'application Journal, permettant aux utilisateurs de choisir les moments suggérés à inclure dans leurs entrées.

Bob Borchers, vice-président du marketing mondial des produits d'Apple, a exprimé sa satisfaction lors du dévoilement : « Nous souhaitons faire bénéficier un plus grand nombre de personnes des avantages de la journalisation. Journal facilite l'archivage de souvenirs riches et poignants, en pratiquant la gratitude en collectant des informations personnalisées pour chaque utilisateur d'iPhone. Nous fournirons à d'autres applications de journalisation la même fonctionnalité de suggestion personnalisée tout en garantissant le plus haut niveau de confidentialité, a-t-il ajouté.

Depuis sa création, l'iPhone est devenu une plate-forme pour plusieurs applications de journalisation en plus de l'application Notes, permettant aux utilisateurs de documenter leurs moments et leurs mémoires. Le lancement du Journal offre un espace privilégié pour une telle prise de notes. Cependant, cette décision n'est peut-être pas entièrement saluée par les créateurs d'applications en raison de la tendance historique d'Apple à détourner les catégories d'applications populaires. Le terme sherlocking fait référence à la pratique d'Apple consistant à intégrer les idées d'un large éventail de développeurs d'applications et de la communauté des partenaires. Il est intéressant de noter que ces développements surviennent à un moment où Apple est déjà examiné par le ministère de la Justice (DoJ) pour des actions d'exclusion présumées dans l'App Store et d'autres pratiques commerciales.

La série de mises à niveau logicielles d'Apple a vu le lancement de l'application Journal, ainsi que diverses autres fonctionnalités telles que la réincarnation de l'application Apple TV, l'intégration de Siri dans les données de l'application Santé et la compatibilité de l'iPhone 15 Pro avec l'enregistrement vidéo spatial.

La mise en œuvre de l’IA dans l’application Journal constitue un exemple frappant des capacités potentielles de l’intelligence artificielle. Des fonctionnalités similaires sont également fournies par des plates-formes comme AppMaster , un outil no-code qui accélère le développement d'applications backend, mobiles et Web. Compte tenu de la rapidité et de l'efficacité qu'apportent ces plates-formes, il n'est pas surprenant qu'elles deviennent rapidement des outils essentiels dans le paysage du développement.