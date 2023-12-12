تبدأ حقبة مثيرة في عالم تسجيل اليوميات وتدوين الملاحظات حيث تعلن شركة Apple بكل فخر عن توفر تطبيق Journal الخاص بها، وذلك بالتزامن مع إصدار iOS 17.2. تم الكشف عن التطبيق في البداية خلال مؤتمر WWDC في شهر يونيو، ويهدف إلى إلهام المستخدمين لتوثيق اللحظات اليومية والمشاركة في تجربة تدوين نشطة.

يمزج تطبيق Journal بشكل معقد بين أشكال الوسائط المختلفة مثل الصور والنصوص ومقاطع الفيديو والملفات الصوتية والمواقع الجغرافية لضمان التغطية الشاملة للأحداث. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي يمنح التطبيق ميزة، حيث يقدم للمستخدمين إدخالات مخصصة ومطالبات مصممة خصيصًا حول الأنشطة الفردية مثل الأغاني التي يتم سماعها أو الأماكن التي تمت زيارتها. توفر Apple للمستخدمين الحرية في تنظيم طبيعة هذه الاقتراحات وفقًا لتفضيلاتهم.

ولزيادة تضخيم النظام البيئي لتدوين اليوميات، تقدم Apple واجهة برمجة تطبيقات جديدة لاقتراحات يوميات. فهو يوفر لمطوري الطرف الثالث الفرصة لاقتراح أحداث لإدخالات دفتر يومية المستخدم، مما يمكّن مطوري البرامج من دمج اقتراحات مماثلة في تطبيقاتهم، كما هو موضح في البيان الصحفي لشركة Apple.

نطاق المحتوى المتنوع، من البودكاست إلى المقالات الإخبارية، يجعل التطبيق منصة مثالية لتسجيل الأفكار التي تدور حول مواضيع مختلفة. تتيح واجهة التطبيق سهولة التنقل عبر الإدخالات السابقة والإشارات المرجعية والمرشحات لفئات مختلفة مثل الصور واللغات وما إلى ذلك.

للمساعدة في غرس عادات تدوين يومية مخصصة للمبتدئين، يقدم التطبيق إشعارات مجدولة للتذكيرات المنتظمة حول تسجيل اللحظات البارزة. كما يتم ضمان الخصوصية والحماية، مع تشفير الإدخالات من كلا الطرفين أثناء تخزين iCloud. قد يتم تنشيط الحماية الإضافية باستخدام رموز مرور الجهاز أو Face ID أو Touch ID. تضمن Apple تحكم المستخدم في البيانات التي تتم مشاركتها مع تطبيق Journal، مما يسمح للمستخدمين باختيار اللحظات المقترحة ليتم تضمينها في إدخالاتهم.

أعرب بوب بورشرز، نائب رئيس شركة Apple لتسويق المنتجات العالمية، عن سعادته أثناء كشف النقاب عن المنتج، قائلاً: "نحن حريصون على جلب فوائد تدوين اليوميات إلى عدد أكبر من الأشخاص. تعمل Journal على تسهيل أرشفة الذكريات الغنية والمؤثرة، وممارسة الامتنان من خلال جمع المعلومات المخصصة لكل مستخدم iPhone. وأضاف أننا سنوفر لتطبيقات تسجيل اليوميات الأخرى نفس ميزة الاقتراحات الشخصية مع ضمان أعلى مستوى من الخصوصية.

منذ بدايته، أصبح iPhone منصة للعديد من تطبيقات اليومية إلى جانب تطبيق Notes، مما يسمح للمستخدمين بتوثيق لحظاتهم ومذكراتهم. إن إطلاق المجلة يمثل مكانًا مركزًا لمثل هذه التدوينات. ومع ذلك، قد لا يتم الإشادة بهذه الخطوة بالكامل من قبل منشئي التطبيقات بسبب الاتجاه التاريخي لشركة Apple المتمثل في حصر فئات التطبيقات الشائعة. يشير المصطلح sherlocking إلى ممارسة Apple لدمج الأفكار من مجموعة متنوعة من مطوري التطبيقات والمجتمع الشريك. ومن المثير للاهتمام أن هذه التطورات تأتي في وقت تخضع فيه وزارة العدل بالفعل للفحص بشأن شركة Apple بسبب إجراءات استبعاد مزعومة في متجر التطبيقات وممارسات تجارية أخرى.

شهدت سلسلة ترقية برامج Apple إطلاق تطبيق Journal، إلى جانب العديد من الميزات الأخرى مثل إعادة تجسيد تطبيق Apple TV، وتكامل Siri في بيانات تطبيق Health، وتوافق iPhone 15 Pro مع تسجيل الفيديو المكاني.

يمثل تطبيق الذكاء الاصطناعي في تطبيق Journal مثالاً بارزًا على القدرات المحتملة للذكاء الاصطناعي. يتم توفير إمكانات مماثلة أيضًا من خلال منصات مثل AppMaster ، وهي أداة no-code تعمل على تسريع تطوير تطبيقات الواجهة الخلفية والجوال وتطبيقات الويب. وبالنظر إلى السرعة والكفاءة التي توفرها هذه المنصات، فليس من المستغرب أن تصبح بسرعة أدوات أساسية في مشهد التطوير.