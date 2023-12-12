Apple Günlük Tutmada Büyük Bir Atılım Yapıyor: iOS 17.2 ile Yeni Günlük Uygulamasını Tanıtıyor

Apple'ın, iOS 17.2'nin çıkışıyla aynı zamana denk gelen Journal uygulamasının kullanıma sunulduğunu gururla duyurmasıyla, günlük kaydetme ve not alma dünyasında heyecan verici bir dönem başlıyor. İlk olarak Haziran ayındaki WWDC sırasında tanıtılan uygulama, kullanıcılara günlük anları belgelemeleri ve canlandırıcı bir günlük kaydı deneyimi yaşamaları konusunda ilham vermeyi amaçlıyor.

Journal Uygulaması, olayların kapsamlı bir şekilde ele alınmasını sağlamak için fotoğraflar, metinler, videolar, ses dosyaları ve coğrafi konumlar gibi çeşitli medya formlarını karmaşık bir şekilde harmanlar. Buna ek olarak, yapay zeka teknolojisinin kullanılması, uygulamaya bir avantaj sağlayarak kullanıcılara, duyulan şarkılar veya ziyaret edilen yerler gibi bireysel etkinliklere göre uyarlanmış kişiselleştirilmiş girişler ve istemler sunuyor. Apple, kullanıcılara bu önerilerin niteliğini tercihlerine göre düzenleme özgürlüğü sağlar.

Günlük tutma ekosistemini daha da güçlendiren Apple, yeni bir Günlük Tutma Önerisi API'sini kullanıma sunuyor. Apple'ın basın bülteninde vurgulandığı gibi, üçüncü taraf geliştiricilere kullanıcı günlüğü girişleri için etkinlik önerme şansı sunarak yazılım geliştiricilerin benzer önerileri uygulamalarına dahil etmelerine olanak tanıyor.

Podcast'lerden haber makalelerine kadar çeşitli içerik yelpazesi, uygulamayı çeşitli temalar etrafında dönen düşünceleri kaydetmek için ideal bir platform haline getiriyor. Uygulama arayüzü, resimler, yerel ayarlar vb. farklı kategoriler için geçmiş girişler, yer imleri ve filtreler arasında kolay gezinmeye olanak tanır.

Uygulama, yeni başlayanlara özel günlük tutma alışkanlıkları kazandırmaya yardımcı olmak amacıyla, önemli anların günlüğe kaydedilmesiyle ilgili düzenli hatırlatmalar için planlı bildirimler sunuyor. Girişlerin iCloud depolaması sırasında her iki uçta da şifrelenmesiyle gizlilik ve koruma da güvence altına alınır. Ek koruma, cihaz şifreleri, Face ID veya Touch ID kullanılarak etkinleştirilebilir. Apple, kullanıcıların Journal uygulamasıyla paylaşılan veriler üzerinde kontrol sahibi olmasını sağlayarak kullanıcıların, girişlerine dahil edilecek önerilen anları seçmelerine olanak tanıyor.

Apple'ın Dünya Çapında Ürün Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Bob Borchers, açılış sırasında duyduğu memnuniyeti dile getirdi: Günlük tutmanın avantajlarını daha fazla insana ulaştırmak istiyoruz. Journal, her iPhone kullanıcısı için kişiselleştirilmiş bilgiler toplayarak şükran pratiğini yaparak zengin ve dokunaklı anıları arşivlemeyi kolaylaştırıyor. En yüksek düzeyde gizliliği sağlarken diğer günlük kaydı uygulamalarına da aynı kişiselleştirilmiş öneri özelliğini sunacağız, diye ekledi.

iPhone, kurulduğu günden bu yana Notes uygulamasının yanı sıra çeşitli günlük tutma uygulamaları için de bir platform haline geldi ve kullanıcıların anlarını ve anılarını belgelemelerine olanak tanıdı. Journal'ın lansmanı bu tür notlar için odaklanmış bir alan sunuyor. Ancak bu hamle, Apple'ın popüler uygulama kategorilerini sherlocking yönündeki tarihi eğilimi nedeniyle uygulama yaratıcıları tarafından tamamen övülmeyebilir. Sherlocking terimi, Apple'ın çok çeşitli uygulama geliştiricilerinden ve iş ortağı topluluğundan gelen fikirleri birleştirme uygulamasını ifade eder. İlginçtir ki bu gelişmeler, Apple'ın halihazırda Adalet Bakanlığı (DoJ) tarafından App Store ve diğer ticari uygulamalardaki dışlayıcı eylemler iddiası nedeniyle incelendiği bir zamanda gerçekleşti.

Apple'ın yazılım yükseltme serisinde Journal uygulamasının yanı sıra Apple TV uygulamasının yeniden canlandırılması, Siri'nin Sağlık uygulaması verileriyle entegrasyonu ve iPhone 15 Pro'nun Uzamsal Video kaydıyla uyumluluğu gibi çeşitli diğer özellikler de piyasaya sürüldü.

AI'nın Journal uygulamasında uygulanması, yapay zekanın potansiyel yeteneklerinin önemli bir örneğini oluşturuyor. Benzer yetenekler, arka uç, mobil ve web uygulaması geliştirmeyi hızlandıran no-code bir araç olan AppMaster gibi platformlar tarafından da sağlanmaktadır. Bu platformların ortaya koyduğu hız ve verimlilik göz önüne alındığında, geliştirme ortamında hızla temel araçlar haline gelmeleri şaşırtıcı değil.