🚀 Boost your agency profits with AppMaster: 50%😮 revenue sharing
right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Apple Günlük Tutmada Büyük Bir Atılım Yapıyor: iOS 17.2 ile Yeni Günlük Uygulamasını Tanıtıyor

Ara 12, 2023
Apple Günlük Tutmada Büyük Bir Atılım Yapıyor: iOS 17.2 ile Yeni Günlük Uygulamasını Tanıtıyor

Apple'ın, iOS 17.2'nin çıkışıyla aynı zamana denk gelen Journal uygulamasının kullanıma sunulduğunu gururla duyurmasıyla, günlük kaydetme ve not alma dünyasında heyecan verici bir dönem başlıyor. İlk olarak Haziran ayındaki WWDC sırasında tanıtılan uygulama, kullanıcılara günlük anları belgelemeleri ve canlandırıcı bir günlük kaydı deneyimi yaşamaları konusunda ilham vermeyi amaçlıyor.

Journal Uygulaması, olayların kapsamlı bir şekilde ele alınmasını sağlamak için fotoğraflar, metinler, videolar, ses dosyaları ve coğrafi konumlar gibi çeşitli medya formlarını karmaşık bir şekilde harmanlar. Buna ek olarak, yapay zeka teknolojisinin kullanılması, uygulamaya bir avantaj sağlayarak kullanıcılara, duyulan şarkılar veya ziyaret edilen yerler gibi bireysel etkinliklere göre uyarlanmış kişiselleştirilmiş girişler ve istemler sunuyor. Apple, kullanıcılara bu önerilerin niteliğini tercihlerine göre düzenleme özgürlüğü sağlar.

Günlük tutma ekosistemini daha da güçlendiren Apple, yeni bir Günlük Tutma Önerisi API'sini kullanıma sunuyor. Apple'ın basın bülteninde vurgulandığı gibi, üçüncü taraf geliştiricilere kullanıcı günlüğü girişleri için etkinlik önerme şansı sunarak yazılım geliştiricilerin benzer önerileri uygulamalarına dahil etmelerine olanak tanıyor.

Podcast'lerden haber makalelerine kadar çeşitli içerik yelpazesi, uygulamayı çeşitli temalar etrafında dönen düşünceleri kaydetmek için ideal bir platform haline getiriyor. Uygulama arayüzü, resimler, yerel ayarlar vb. farklı kategoriler için geçmiş girişler, yer imleri ve filtreler arasında kolay gezinmeye olanak tanır.

Uygulama, yeni başlayanlara özel günlük tutma alışkanlıkları kazandırmaya yardımcı olmak amacıyla, önemli anların günlüğe kaydedilmesiyle ilgili düzenli hatırlatmalar için planlı bildirimler sunuyor. Girişlerin iCloud depolaması sırasında her iki uçta da şifrelenmesiyle gizlilik ve koruma da güvence altına alınır. Ek koruma, cihaz şifreleri, Face ID veya Touch ID kullanılarak etkinleştirilebilir. Apple, kullanıcıların Journal uygulamasıyla paylaşılan veriler üzerinde kontrol sahibi olmasını sağlayarak kullanıcıların, girişlerine dahil edilecek önerilen anları seçmelerine olanak tanıyor.

Apple'ın Dünya Çapında Ürün Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Bob Borchers, açılış sırasında duyduğu memnuniyeti dile getirdi: Günlük tutmanın avantajlarını daha fazla insana ulaştırmak istiyoruz. Journal, her iPhone kullanıcısı için kişiselleştirilmiş bilgiler toplayarak şükran pratiğini yaparak zengin ve dokunaklı anıları arşivlemeyi kolaylaştırıyor. En yüksek düzeyde gizliliği sağlarken diğer günlük kaydı uygulamalarına da aynı kişiselleştirilmiş öneri özelliğini sunacağız, diye ekledi.

iPhone, kurulduğu günden bu yana Notes uygulamasının yanı sıra çeşitli günlük tutma uygulamaları için de bir platform haline geldi ve kullanıcıların anlarını ve anılarını belgelemelerine olanak tanıdı. Journal'ın lansmanı bu tür notlar için odaklanmış bir alan sunuyor. Ancak bu hamle, Apple'ın popüler uygulama kategorilerini sherlocking yönündeki tarihi eğilimi nedeniyle uygulama yaratıcıları tarafından tamamen övülmeyebilir. Sherlocking terimi, Apple'ın çok çeşitli uygulama geliştiricilerinden ve iş ortağı topluluğundan gelen fikirleri birleştirme uygulamasını ifade eder. İlginçtir ki bu gelişmeler, Apple'ın halihazırda Adalet Bakanlığı (DoJ) tarafından App Store ve diğer ticari uygulamalardaki dışlayıcı eylemler iddiası nedeniyle incelendiği bir zamanda gerçekleşti.

Apple'ın yazılım yükseltme serisinde Journal uygulamasının yanı sıra Apple TV uygulamasının yeniden canlandırılması, Siri'nin Sağlık uygulaması verileriyle entegrasyonu ve iPhone 15 Pro'nun Uzamsal Video kaydıyla uyumluluğu gibi çeşitli diğer özellikler de piyasaya sürüldü.

AI'nın Journal uygulamasında uygulanması, yapay zekanın potansiyel yeteneklerinin önemli bir örneğini oluşturuyor. Benzer yetenekler, arka uç, mobil ve web uygulaması geliştirmeyi hızlandıran no-code bir araç olan AppMaster gibi platformlar tarafından da sağlanmaktadır. Bu platformların ortaya koyduğu hız ve verimlilik göz önüne alındığında, geliştirme ortamında hızla temel araçlar haline gelmeleri şaşırtıcı değil.

İlgili Mesajlar

Atlassian, Etkileşimli İnsan-Yapay Zeka İşbirliğini Geliştirmek İçin Yapay Zekayı Bulut Tekliflerine Dahil Ediyor
date Ara 12, 2023
Atlassian, Etkileşimli İnsan-Yapay Zeka İşbirliğini Geliştirmek İçin Yapay Zekayı Bulut Tekliflerine Dahil Ediyor
Atlassian, önemli bir adım atarak tüm bulut platformunda yapay zeka yeteneklerini ortaya çıkardı ve böylece kullanıcı deneyimlerini yükseltti.
Automation AI Software
AB, Yapay Zeka Sistemleri için Yeni Düzenleyici Çerçeve Oluşturmaya Yönelik Adımlar Atıyor
date Ara 12, 2023
AB, Yapay Zeka Sistemleri için Yeni Düzenleyici Çerçeve Oluşturmaya Yönelik Adımlar Atıyor
Avrupa Konseyi başkanlığı ve Avrupa Parlamentosu'nun müzakerecileri, Avrupa Birliği'nde (AB) yapay zekaya yönelik kapsamlı bir düzenleyici ortam önerisi üzerinde geçici bir anlaşma yaptı.
AI Regulations
Alakalı Yapay Zekanın Devrim niteliğindeki Düşük Kodlu Platformu, Yapay Zeka Ekiplerine Erişimi Demokratikleştirmeye Hazır
date Ara 12, 2023
Alakalı Yapay Zekanın Devrim niteliğindeki Düşük Kodlu Platformu, Yapay Zeka Ekiplerine Erişimi Demokratikleştirmeye Hazır
Avustralya merkezli bir girişim olan Relevance AI, düşük kodlu SaaS platformu aracılığıyla her büyüklükteki firma için yapay zeka iş gücü gelişimini demokratikleştirmeyi amaçlıyor.
Low-code No-code AI
ÜCRETSİZ BAŞLAYIN
Bunu kendin denemek için ilham aldın mı?

AppMaster'ın gücünü anlamanın en iyi yolu, onu kendiniz görmektir. Ücretsiz abonelik ile dakikalar içinde kendi başvurunuzu yapın

Fikirlerinizi Hayata Geçirin