Apple maakt een grote stap in het bijhouden van dagboeken: introduceert een nieuwe dagboek-app met iOS 17.2

Een spannend tijdperk in de wereld van het bijhouden van dagboeken en het maken van aantekeningen begint nu Apple trots de beschikbaarheid aankondigt van zijn Journal-app, die samenvalt met de release van iOS 17.2. De app werd voor het eerst onthuld tijdens de WWDC in juni en heeft tot doel gebruikers te inspireren om dagelijkse momenten vast te leggen en deel te nemen aan een verkwikkende dagboekervaring.

De Journal-app combineert op ingewikkelde wijze verschillende mediavormen zoals foto's, tekst, video's, audiobestanden en geolocaties om een ​​uitgebreide verslaggeving van evenementen te garanderen. Bovendien geeft het gebruik van AI-technologie de app een voorsprong, door gebruikers gepersonaliseerde invoer en aanwijzingen te bieden die zijn afgestemd op individuele activiteiten, zoals gehoorde liedjes of bezochte plaatsen. Apple biedt gebruikers de vrijheid om de aard van deze suggesties naar eigen voorkeur te regelen.

Om het ecosysteem van journaling verder te versterken, introduceert Apple een nieuwe Journaling Suggestion API. Het biedt externe ontwikkelaars de kans om evenementen voor te stellen voor dagboekaantekeningen van gebruikers, waardoor softwareontwikkelaars vergelijkbare suggesties in hun apps kunnen opnemen, zoals benadrukt in het persbericht van Apple.

Het gevarieerde contentaanbod, van podcasts tot nieuwsartikelen, maakt de app een ideaal platform voor het vastleggen van reflecties rondom verschillende thema’s. De app-interface maakt eenvoudige navigatie mogelijk door eerdere items, bladwijzers en filters voor verschillende categorieën, zoals afbeeldingen, landinstellingen, enz.

Om beginners speciale dagboekgewoonten bij te brengen, biedt de app geplande meldingen voor regelmatige herinneringen over het vastleggen van opmerkelijke momenten. Privacy en bescherming zijn ook verzekerd, waarbij de gegevens aan beide kanten worden gecodeerd tijdens iCloud-opslag. Aanvullende bescherming kan worden geactiveerd met behulp van apparaattoegangscodes, Face ID of Touch ID. Apple zorgt ervoor dat gebruikers controle hebben over gegevens die worden gedeeld met de Journal-app, waardoor gebruikers de voorgestelde momenten kunnen kiezen die ze in hun invoer willen opnemen.

Bob Borchers, Vice President Worldwide Product Marketing van Apple, sprak tijdens de onthulling zijn vreugde uit: We willen graag de voordelen van het bijhouden van een dagboek naar meer mensen brengen. Journal maakt het eenvoudig om rijke en aangrijpende herinneringen te archiveren en dankbaarheid te oefenen door informatie te verzamelen die op maat is gemaakt voor elke iPhone-gebruiker. We zullen andere dagboekapps voorzien van dezelfde gepersonaliseerde suggestiefunctie en tegelijkertijd het hoogste niveau van privacy garanderen, voegde hij eraan toe.

Sinds zijn oprichting is de iPhone naast de Notes-app een platform geworden voor verschillende dagboekapps, waardoor gebruikers hun momenten en memoires kunnen documenteren. De lancering van Journal biedt een gerichte plek voor dergelijke aantekeningen. Deze stap wordt echter mogelijk niet helemaal geprezen door app-makers vanwege de historische trend van Apple om populaire categorieën apps te sherlocken. De term sherlocking verwijst naar de praktijk van Apple om ideeën van een breed scala aan app-ontwikkelaars en de partnergemeenschap te integreren. Interessant genoeg komen deze ontwikkelingen op een moment dat Apple al wordt onderzocht door het ministerie van Justitie (DoJ) wegens vermeende uitsluitingsacties in de App Store en andere zakelijke praktijken.

In de software-upgradeserie van Apple is de Journal-app gelanceerd, samen met verschillende andere functies, zoals de reïncarnatie van de Apple TV-app, de integratie van Siri in de Health-app-gegevens en de compatibiliteit van de iPhone 15 Pro met Spatial Video-opnames.

