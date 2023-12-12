苹果在日记领域实现了巨大飞跃：在 iOS 17.2 中推出新的日记应用

随着 iOS 17.2 的发布，Apple 自豪地宣布推出 Journal 应用程序，日记记录和笔记世界的激动人心的时代开始了。该应用程序最初在 6 月的 WWDC 期间发布，旨在激励用户记录日常时刻并享受令人振奋的日记体验。

杂志应用程序错综复杂地融合了照片、文字、视频、音频文件和地理位置等多种媒体形式，以确保对事件的全面报道。此外，人工智能技术的利用为该应用程序带来了优势，可以为用户提供针对个人活动（例如听到的歌曲或访问过的地方）量身定制的个性化条目和提示。 Apple 允许用户根据自己的喜好自由调整这些建议的性质。

为了进一步扩大日记生态系统，Apple 推出了新的日记建议 API。正如苹果新闻稿中所强调的那样，它为第三方开发人员提供了为用户日记条目建议事件的机会，使软件开发人员能够将类似的建议纳入他们的应用程序中。

从播客到新闻文章的多样化内容使该应用程序成为记录围绕各种主题的思考的理想平台。该应用程序界面允许轻松导航过去的条目、书签和不同类别（如图像、区域设置等）的过滤器。

为了帮助初学者养成专门的日记习惯，该应用程序提供了预定通知，以定期提醒您记录重要时刻。隐私和保护也得到了保证，iCloud 存储期间两端的条目都经过加密。可以使用设备密码、Face ID 或 Touch ID 激活补充保护。 Apple 确保用户控制与 Journal 应用程序共享的数据，允许用户选择要包含在条目中的建议时刻。

苹果全球产品营销副总裁鲍勃·博彻斯 (Bob Borchers) 在揭幕仪式上表示很高兴，“我们渴望将日记的好处带给更多人。” Journal 让您可以轻松地归档丰富而辛酸的回忆，通过收集为每个 iPhone 用户定制的信息来表达感激之情。他补充说，我们将为其他日记应用程序提供相同的个性化建议功能，同时确保最高级别的隐私。

自问世以来，iPhone 已成为除 Notes 应用程序之外的多个日记应用程序的平台，允许用户记录他们的时刻和回忆录。 《Journal》的推出为此类笔记提供了一个集中的场所。然而，由于苹果公司一直以来都倾向于屏蔽流行的应用程序类别，因此此举可能不会完全受到应用程序创建者的欢迎。 Sherlocking 一词指的是苹果公司整合来自不同应用程序开发人员和合作伙伴社区的想法的做法。有趣的是，这些进展发生之际，苹果已经因在 App Store 和其他商业行为中涉嫌排他性行为而受到美国司法部 (DoJ) 的调查。

Apple 的软件升级系列包括 Journal 应用程序的推出，以及其他各种功能，例如 Apple TV 应用程序的重生、Siri 与 Health 应用程序数据的集成以及 iPhone 15 Pro 与空间视频录制的兼容性。

Journal应用程序中人工智能的实施为人工智能的潜在能力树立了一个突出的例子。 AppMaster等平台也提供类似的功能，AppMaster 是一种no-code工具，可加快后端、移动和 Web 应用程序的开发。考虑到这些平台带来的速度和效率，它们迅速成为开发领域的重要工具也就不足为奇了。