Apple делает большой шаг в ведении журналов: представляет новое приложение Journal в iOS 17.2

Начинается захватывающая эра в мире дневников и заметок: Apple с гордостью объявляет о доступности своего приложения Journal одновременно с выпуском iOS 17.2. Первоначально представленное во время июньской конференции WWDC, приложение призвано вдохновить пользователей документировать ежедневные моменты и участвовать в бодрящем ведении дневника.

Приложение Journal объединяет различные медиа-формы, такие как фотографии, текст, видео, аудиофайлы и геолокации, чтобы обеспечить всестороннее освещение событий. Кроме того, использование технологии искусственного интеллекта дает приложению преимущество, предлагая пользователям персонализированные записи и подсказки, адаптированные к индивидуальным действиям, таким как прослушанные песни или посещенные места. Apple предоставляет пользователям свободу регулировать характер этих предложений по своему усмотрению.

Продолжая расширять экосистему журналирования, Apple представляет новый API предложений по журналированию. Он дает сторонним разработчикам возможность предлагать события для записей в журналах пользователей, что позволяет разработчикам программного обеспечения включать аналогичные предложения в свои приложения, как подчеркивается в пресс-релизе Apple.

Разнообразный диапазон контента, от подкастов до новостных статей, делает приложение идеальной платформой для записи размышлений на различные темы. Интерфейс приложения позволяет легко перемещаться по прошлым записям, закладкам и фильтрам для различных категорий, таких как изображения, языковые стандарты и т. д.

Чтобы помочь новичкам привить привычку ведения дневника, приложение предлагает запланированные уведомления для регулярных напоминаний о записи примечательных моментов. Конфиденциальность и защита также гарантированы: записи зашифрованы на обоих концах во время хранения iCloud. Дополнительную защиту можно активировать с помощью паролей устройства, Face ID или Touch ID. Apple обеспечивает пользователям контроль над данными, передаваемыми в приложение «Журнал», позволяя пользователям выбирать рекомендуемые моменты для включения в свои записи.

Боб Борчерс, вице-президент Apple по всемирному маркетингу продуктов, выразил удовлетворение во время презентации: «Мы стремимся донести преимущества ведения дневника до большего числа людей. Журнал позволяет легко архивировать богатые и острые воспоминания, практикуя благодарность, собирая информацию, персонализированную для каждого пользователя iPhone. «Мы предоставим другим приложениям для ведения журналов такую ​​же функцию персонализированных предложений, гарантируя при этом высочайший уровень конфиденциальности», — добавил он.

С момента своего создания iPhone стал платформой для нескольких приложений для ведения журналов, помимо приложения «Заметки», что позволяет пользователям документировать свои моменты и воспоминания. Запуск журнала представляет собой специализированное место для таких записей. Однако создатели приложений, возможно, не совсем одобряют этот шаг из-за исторической тенденции Apple блокировать популярные категории приложений. Термин «шерлок» относится к практике Apple по включению идей самых разных разработчиков приложений и сообщества партнеров. Интересно, что эти события происходят в то время, когда Apple уже рассматривается Министерством юстиции (DoJ) на предмет предполагаемых запретительных действий в App Store и других деловых практик.

В рамках серии обновлений программного обеспечения Apple было запущено приложение «Журнал», а также различные другие функции, такие как реинкарнация приложения Apple TV, интеграция Siri с данными приложения «Здоровье» и совместимость iPhone 15 Pro с записью пространственного видео.

Внедрение искусственного интеллекта в приложении Journal представляет собой яркий пример потенциальных возможностей искусственного интеллекта. Подобные возможности также предоставляют такие платформы, как AppMaster , инструмент no-code, который ускоряет разработку серверной части, мобильных и веб-приложений. Учитывая скорость и эффективность этих платформ, неудивительно, что они быстро становятся незаменимыми инструментами в сфере разработки.