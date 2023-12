Apple dokonuje wielkiego skoku w dziedzinie dziennikarstwa: wprowadza nową aplikację dziennika w systemie iOS 17.2

Rozpoczyna się ekscytująca era w świecie nagrywania pamiętników i robienia notatek, gdy Apple z dumą ogłasza dostępność swojej aplikacji Journal, co zbiega się z wydaniem systemu iOS 17.2. Aplikacja, zaprezentowana po raz pierwszy podczas czerwcowej konferencji WWDC, ma inspirować użytkowników do dokumentowania codziennych chwil i angażowania się w orzeźwiające dziennikowanie.

Aplikacja Journal w misterny sposób łączy różne formy multimedialne, takie jak zdjęcia, tekst, filmy, pliki audio i geolokalizacje, aby zapewnić kompleksowe relacje z wydarzeń. Ponadto wykorzystanie technologii AI zapewnia aplikacji przewagę, oferując użytkownikom spersonalizowane wpisy i podpowiedzi dostosowane do poszczególnych czynności, takich jak słuchane utwory czy odwiedzane miejsca. Apple zapewnia użytkownikom swobodę regulowania charakteru tych sugestii zgodnie ze swoimi preferencjami.

Jeszcze bardziej wzmacniając ekosystem dziennikowania, Apple wprowadza nowy interfejs API sugestii dziennika. Daje niezależnym programistom możliwość sugerowania zdarzeń do wpisów w dzienniku użytkowników, umożliwiając twórcom oprogramowania uwzględnianie podobnych sugestii w swoich aplikacjach, jak podkreślono w komunikacie prasowym Apple.

Różnorodność treści, od podcastów po artykuły prasowe, sprawia, że ​​aplikacja jest idealną platformą do nagrywania refleksji na różne tematy. Interfejs aplikacji umożliwia łatwą nawigację po wcześniejszych wpisach, zakładkach i filtrach dla różnych kategorii, takich jak obrazy, lokalizacje itp.

Aby pomóc zaszczepić początkującym nawyki dziennikarstwa, aplikacja oferuje zaplanowane powiadomienia w postaci regularnych przypomnień o rejestrowaniu ważnych momentów. Zapewniona jest także prywatność i ochrona, a wpisy są szyfrowane na obu końcach podczas przechowywania w iCloud. Dodatkową ochronę można aktywować za pomocą haseł urządzenia, Face ID lub Touch ID. Apple zapewnia użytkownikowi kontrolę nad danymi udostępnianymi aplikacji Journal, pozwalając mu wybrać sugerowane momenty, które mają zostać uwzględnione we wpisach.

Bob Borchers, wiceprezes Apple ds. ogólnoświatowego marketingu produktów, wyraził radość z prezentacji: „Chcemy udostępnić korzyści płynące z prowadzenia dziennika większej liczbie osób. Aplikacja Journal ułatwia archiwizowanie bogatych i przejmujących wspomnień, ćwicząc wdzięczność poprzez gromadzenie informacji dostosowanych do potrzeb każdego użytkownika iPhone'a. Będziemy udostępniać innym aplikacjom do prowadzenia dziennika tę samą funkcję spersonalizowanych sugestii, zapewniając jednocześnie najwyższy poziom prywatności – dodał.

Od samego początku iPhone stał się platformą dla kilku aplikacji do prowadzenia dziennika oprócz aplikacji Notatki, umożliwiając użytkownikom dokumentowanie chwil i wspomnień. Uruchomienie Journala stanowi skupione miejsce do takich notatek. Jednak twórcy aplikacji mogą nie do końca pochwalić to posunięcie ze względu na historyczny trend Apple polegający na blokowaniu popularnych kategorii aplikacji za pomocą sherlocka. Termin sherlocking odnosi się do praktyki firmy Apple polegającej na włączaniu pomysłów różnych twórców aplikacji i społeczności partnerów. Co ciekawe, zmiany te nastąpiły w czasie, gdy Departament Sprawiedliwości (DoJ) bada Apple już pod kątem rzekomych działań wykluczających w App Store i innych praktyk biznesowych.

W ramach serii aktualizacji oprogramowania Apple wprowadzono aplikację Journal wraz z różnymi innymi funkcjami, takimi jak reinkarnacja aplikacji Apple TV, integracja Siri z danymi aplikacji Zdrowie oraz zgodność iPhone'a 15 Pro z funkcją nagrywania obrazu przestrzennego.

Wdrożenie sztucznej inteligencji w aplikacji Journal stanowi wybitny przykład potencjalnych możliwości sztucznej inteligencji. Podobne możliwości zapewniają również platformy takie jak AppMaster , narzędzie no-code, które przyspiesza tworzenie backendu, aplikacji mobilnych i internetowych. Biorąc pod uwagę szybkość i wydajność, jaką oferują te platformy, nie jest zaskoczeniem, że szybko stają się one niezbędnymi narzędziami w krajobrazie programistycznym.