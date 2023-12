Apple dá um grande salto no registro no diário: apresenta novo aplicativo de diário com iOS 17.2

Uma era emocionante no mundo da gravação e anotações de diários começa quando a Apple orgulhosamente anuncia a disponibilidade de seu aplicativo Journal, coincidindo com o lançamento do iOS 17.2. Revelado inicialmente durante a WWDC de junho, o aplicativo tem como objetivo inspirar os usuários a documentar momentos diários e a se envolver em uma experiência revigorante de registro no diário.

O Journal App combina várias formas de mídia, como fotos, texto, vídeos, arquivos de áudio e geolocalizações para garantir uma cobertura abrangente de eventos. Além disso, a utilização da tecnologia de IA dá ao aplicativo uma vantagem, oferecendo aos usuários entradas personalizadas e avisos adaptados a atividades individuais, como músicas ouvidas ou locais visitados. A Apple oferece aos usuários a liberdade de regular a natureza dessas sugestões de acordo com sua preferência.

Ampliando ainda mais o ecossistema de registro no diário, a Apple apresenta uma nova API de sugestões de registro no diário. Ele oferece a desenvolvedores terceirizados a oportunidade de sugerir eventos para entradas de diários de usuários, permitindo que desenvolvedores de software incorporem sugestões semelhantes em seus aplicativos, conforme destacado no comunicado de imprensa da Apple.

A diversidade de conteúdos, desde podcasts a reportagens, torna o aplicativo uma plataforma ideal para registrar reflexões sobre diversos temas. A interface do aplicativo permite fácil navegação por entradas anteriores, marcadores e filtros para diferentes categorias, como imagens, localidades, etc.

Para ajudar a incutir hábitos dedicados de registro no diário para iniciantes, o aplicativo oferece notificações programadas para lembretes regulares sobre o registro de momentos notáveis. A privacidade e as proteções também são garantidas, com entradas criptografadas nas duas extremidades durante o armazenamento no iCloud. A proteção complementar pode ser ativada usando senhas do dispositivo, Face ID ou Touch ID. A Apple garante ao usuário o controle sobre os dados compartilhados com o aplicativo Journal, permitindo que os usuários escolham os momentos sugeridos a serem incluídos em suas entradas.

Bob Borchers, vice-presidente de marketing mundial de produtos da Apple, expressou sua satisfação durante a inauguração: Estamos ansiosos para levar os benefícios do registro no diário para mais pessoas. O Journal simplifica o arquivamento de memórias ricas e comoventes, praticando a gratidão ao coletar informações personalizadas para cada usuário do iPhone. Forneceremos a outros aplicativos de registro no diário o mesmo recurso de sugestão personalizada, garantindo ao mesmo tempo o mais alto nível de privacidade, acrescentou.

Desde o seu início, o iPhone se tornou uma plataforma para diversos aplicativos de registro em diário além do aplicativo Notas, permitindo aos usuários documentar seus momentos e memórias. O lançamento do Diário apresenta um local focado para tais anotações. No entanto, esta mudança pode não ser totalmente elogiada pelos criadores de aplicativos devido à tendência histórica da Apple de bloquear categorias populares de aplicativos. O termo sherlocking refere-se à prática da Apple de incorporar ideias de uma ampla gama de desenvolvedores de aplicativos e da comunidade parceira. Curiosamente, estes desenvolvimentos ocorrem numa altura em que a Apple já está a ser investigada pelo Departamento de Justiça (DoJ) por alegadas ações de exclusão na App Store e outras práticas comerciais.

A série de atualização de software da Apple viu o lançamento do aplicativo Journal, junto com vários outros recursos, como a reencarnação do aplicativo Apple TV, a integração do Siri nos dados do aplicativo Health e a compatibilidade do iPhone 15 Pro com gravação de vídeo espacial.

