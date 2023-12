Apple fa un grande passo avanti nel journaling: presenta la nuova app Journal con iOS 17.2

Inizia un’era entusiasmante nel mondo della registrazione del diario e degli appunti quando Apple annuncia con orgoglio la disponibilità della sua app Journal, in concomitanza con il rilascio di iOS 17.2. Presentata inizialmente durante la WWDC di giugno, l'app mira a ispirare gli utenti a documentare i momenti quotidiani e a impegnarsi in un'esperienza di journaling tonificante.

L'app Journal combina in modo complesso vari formati multimediali come foto, testo, video, file audio e geolocalizzazione per garantire una copertura completa degli eventi. Inoltre, l’utilizzo della tecnologia AI conferisce all’app un vantaggio, offrendo agli utenti voci personalizzate e suggerimenti su misura per attività individuali come le canzoni ascoltate o i luoghi visitati. Apple offre agli utenti la libertà di regolare la natura di questi suggerimenti secondo le loro preferenze.

Amplificando ulteriormente l'ecosistema del journaling, Apple introduce una nuova API di suggerimento del journal. Offre agli sviluppatori di terze parti la possibilità di suggerire eventi per le voci del diario degli utenti, consentendo agli sviluppatori di software di incorporare suggerimenti simili nelle loro app, come evidenziato nel comunicato stampa di Apple.

La vasta gamma di contenuti, dai podcast agli articoli di notizie, rende l'app una piattaforma ideale per registrare riflessioni attorno a vari temi. L'interfaccia dell'app consente una facile navigazione tra voci precedenti, segnalibri e filtri per diverse categorie come immagini, impostazioni locali, ecc.

Per aiutare a instillare abitudini di journaling dedicate per i principianti, l'app offre notifiche programmate per promemoria regolari sulla registrazione dei momenti importanti. Anche la privacy e la protezione sono assicurate, con voci crittografate su entrambe le estremità durante l'archiviazione su iCloud. La protezione supplementare può essere attivata utilizzando i passcode del dispositivo, Face ID o Touch ID. Apple garantisce il controllo dell'utente sui dati condivisi con l'app Journal, consentendo agli utenti di scegliere i momenti suggeriti da includere nelle proprie voci.

Bob Borchers, Vice Presidente Worldwide Product Marketing di Apple, ha espresso il suo piacere durante la presentazione: Siamo ansiosi di portare i vantaggi del journaling a più persone. Journal semplifica l'archiviazione di ricordi ricchi e toccanti, praticando la gratitudine raccogliendo informazioni personalizzate per ciascun utente iPhone. Forniremo ad altre app di journaling la stessa funzionalità di suggerimento personalizzato garantendo al contempo il massimo livello di privacy, ha aggiunto.

Fin dal suo inizio, l'iPhone è diventato una piattaforma per diverse app di journaling oltre all'app Notes, consentendo agli utenti di documentare i propri momenti e ricordi. Il lancio di Journal presenta un luogo focalizzato per tali annotazioni. Tuttavia, questa mossa potrebbe non essere del tutto lodata dai creatori di app a causa della tendenza storica di Apple di bloccare le categorie di app più popolari. Il termine sherlocking si riferisce alla pratica di Apple di incorporare idee provenienti da una vasta gamma di sviluppatori di app e dalla comunità di partner. È interessante notare che questi sviluppi arrivano in un momento in cui Apple è già all'esame del Dipartimento di Giustizia (DoJ) per presunte azioni di esclusione nell'App Store e altre pratiche commerciali.

La serie di aggiornamenti software di Apple ha visto il lancio dell'app Journal, insieme a varie altre funzionalità come la reincarnazione dell'app Apple TV, l'integrazione di Siri nei dati dell'app Salute e la compatibilità dell'iPhone 15 Pro con la registrazione di video spaziali.

