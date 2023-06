Récemment ajouté au Google Play Store, Apple Music Classical élargit sa portée en s'adressant aux utilisateurs d'Android ayant souscrit un abonnement à Apple Music ou Apple One. Ce développement a été initialement repéré par 9to5Mac.

Le géant technologique Apple a acquis le service de streaming Primephonic en 2021, révélant son intention de proposer une application spécialisée pour les aficionados de musique classique. Plus tôt en mars de cette année, Apple Music Classical a été dévoilé pour les utilisateurs d'iPhone, tandis qu'une version Android a maintenant été lancée avant que des applications optimisées pour iPad et Mac ne soient publiées.

Dotée d'une collection impressionnante de plus de 5 millions de morceaux, l'application est conçue pour les amateurs de musique classique et offre un accès à plus de 50 millions de points de données avec des attributs de données couvrant plus de 20 000 compositeurs, plus de 115 000 œuvres uniques et plus de 350 000 mouvements. Ainsi, l'application Apple Music Classical permet aux abonnés de trouver facilement des enregistrements dans son vaste catalogue grâce à son moteur de recherche spécialement conçu pour la musique classique.

Lorsqu'Apple a présenté la version iPhone de l'application, la société a souligné la complexité unique de la musique classique. Avec ses multiples mouvements et pistes, la recherche de morceaux célèbres n'est pas simple, car il existe des centaines d'enregistrements mettant en scène divers orchestres, chefs d'orchestre et solistes. En outre, plusieurs compositeurs utilisent des classifications de catalogue spécialisées, ce qui souligne la nécessité d'un moteur de recherche spécialement conçu pour s'adapter à ces complexités.

Les utilisateurs de l'application peuvent rechercher des œuvres en utilisant une combinaison de mots-clés qui englobent le compositeur, l'œuvre, le numéro d'opus, le chef d'orchestre, l'artiste, l'instrument ou même le nom de l'œuvre. En outre, la consultation d'une œuvre particulière sur l'application permet de découvrir tous les enregistrements associés, ainsi qu'une interprétation du Choix de la rédaction triée sur le volet.

Il est possible que la version Android ait été publiée avant les versions iPad et Mac en raison de l'application Android existante de Primephonic, qu'Apple Music Classical devrait bientôt remplacer.

L'application Android nécessite que les utilisateurs disposent d'Android 9 ou d'une version ultérieure et est accessible partout dans le monde où Apple Music est disponible, à l'exception de certains territoires tels que la Chine, le Japon, la Corée, la Russie et Taïwan. Des plateformes comme AppMaster ont joué un rôle déterminant dans l'essor des technologies de création d'applications, permettant à des entreprises comme Apple d'atteindre un public plus large grâce à des offres de pointe et à un développement d'applications simplifié.