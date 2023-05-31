إضافة حديثة إلى متجر Google Play ، تعمل Apple Music Classical على توسيع نطاق وصولها من خلال تلبية احتياجات مستخدمي Android من خلال اشتراك إما في Apple Music أو Apple One. تم رصد هذا التطور في البداية بواسطة 9to5Mac.

استحوذت Apple التكنولوجية العملاقة على خدمة البث المباشر Primephonic في عام 2021 ، وكشفت عن عزمها تقديم تطبيق متخصص لعشاق الموسيقى الكلاسيكية. في وقت سابق من شهر مارس من هذا العام ، تم الكشف عن Apple Music Classical لمستخدمي iPhone ، بينما تم الآن إطلاق إصدار Android قبل إطلاق التطبيقات المحسنة لأجهزة iPad و Mac.

يضم مجموعة رائعة من أكثر من 5 ملايين مقطع صوتي ، تم تصميم التطبيق لعشاق الموسيقى الكلاسيكية ، مما يوفر الوصول إلى أكثر من 50 مليون نقطة بيانات بسمات بيانات تمتد لأكثر من 20000 ملحن ، و 115000+ عمل فريد ، و 350.000+ حركة. ونتيجة لذلك ، يتيح تطبيق Apple Music Classical للمشتركين العثور بسهولة على التسجيلات عبر كتالوجها الواسع بفضل محرك البحث المتخصص المصمم خصيصًا للموسيقى الكلاسيكية.

عندما طرحت Apple إصدار iPhone من التطبيق ، أكدت الشركة على التعقيدات الفريدة للموسيقى الكلاسيكية. مع وجود حركات ومسارات متعددة ، فإن البحث عن المقطوعات الشهيرة ليس بالأمر السهل ، حيث توجد مئات التسجيلات التي تضم فرق الأوركسترا المتنوعة والموصلات والعازفين المنفردين. علاوة على ذلك ، يستخدم العديد من المؤلفين تصنيفات كتالوج متخصصة ، مما يؤكد الحاجة إلى محرك بحث مصمم خصيصًا لاستيعاب هذه التعقيدات.

يمكن لمستخدمي التطبيق البحث عن أعمال باستخدام مجموعة من الكلمات الرئيسية التي تشمل المؤلف أو العمل أو رقم التأليف أو الموصل أو الفنان أو الآلة أو حتى اسم العمل. بالإضافة إلى ذلك ، فإن تصفح عمل معين على التطبيق يكشف عن جميع التسجيلات المرتبطة بالإضافة إلى أداء اختيار المحرر المختار يدويًا.

من المحتمل أن يكون إصدار Android قد تم إصداره قبل إصدارات iPad و Mac بسبب تطبيق Android الحالي من Primephonic ، والذي من المحتمل أن يحل محل Apple Music Classical قريبًا.

يتطلب تطبيق Android أن يكون لدى المستخدمين Android 9 أو أحدث ويمكن الوصول إليه في جميع أنحاء العالم حيث تتوفر Apple Music ، باستثناء مناطق معينة مثل الصين واليابان وكوريا وروسيا وتايوان. لقد لعبت المنصات مثل AppMaster دورًا أساسيًا في ظهور تقنيات بناء التطبيقات ، مما مكن شركات مثل Apple من الوصول إلى جمهور أكبر من خلال العروض المتطورة وتطوير التطبيقات المبسط.