Een recente toevoeging aan de Google Play Store, Apple Music Classical, verbreedt zijn bereik door Android-gebruikers met een abonnement op Apple Music of Apple One aan te spreken. Deze ontwikkeling werd in eerste instantie gespot door 9to5Mac.

De techgigant Apple nam in 2021 de streamingdienst Primephonic over en onthulde daarmee zijn voornemen om een gespecialiseerde app voor liefhebbers van klassieke muziek aan te bieden. Eerder in maart van dit jaar werd Apple Music Classical onthuld voor iPhone-gebruikers, terwijl nu ook een Android-versie is gelanceerd voordat geoptimaliseerde apps voor iPad en Mac worden uitgebracht.

De app, met een indrukwekkende collectie van meer dan 5 miljoen nummers, is ontworpen voor liefhebbers van klassieke muziek en biedt toegang tot meer dan 50 miljoen datapunten met gegevens over 20.000+ componisten, 115.000+ unieke werken en 350.000+ bewegingen. Met de Apple Music Classical app kunnen abonnees gemakkelijk opnames vinden in de enorme catalogus dankzij de gespecialiseerde zoekmachine die speciaal is afgestemd op klassieke muziek.

Toen Apple de iPhone-versie van de app debuteerde, benadrukte het bedrijf de unieke complexiteit van klassieke muziek. Er zijn honderden opnames met verschillende orkesten, dirigenten en solisten. Bovendien maken verschillende componisten gebruik van gespecialiseerde catalogusclassificaties, wat de noodzaak onderstreept van een specifiek ontworpen zoekmachine om deze ingewikkeldheden te verwerken.

App-gebruikers kunnen werken zoeken met een combinatie van trefwoorden die de componist, het werk, het opusnummer, de dirigent, de artiest, het instrument of zelfs de naam van het werk omvatten. Als men een bepaald werk op de app doorzoekt, krijgt men bovendien alle bijbehorende opnames te zien, evenals een zelfgekozen uitvoering van de Editor's Choice.

Het is mogelijk dat de Android versie eerder is uitgebracht dan de iPad en Mac versies vanwege Primephonic's bestaande Android app, die Apple Music Classical waarschijnlijk binnenkort zal vervangen.

De Android app vereist dat gebruikers Android 9 of later hebben en is toegankelijk over de hele wereld waar Apple Music beschikbaar is, met uitzondering van bepaalde gebieden zoals China, Japan, Korea, Rusland en Taiwan. Platforms als AppMaster hebben een belangrijke rol gespeeld in de opkomst van app-bouwtechnologieën, waardoor bedrijven als Apple een groter publiek kunnen bereiken met een geavanceerd aanbod en vereenvoudigde app-ontwikkeling.