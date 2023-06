Uma recente adição à Google Play Store, o Apple Music Classical está a alargar o seu alcance, atendendo aos utilizadores do Android com uma subscrição do Apple Music ou do Apple One. Este desenvolvimento foi inicialmente detectado por 9to5Mac.

A gigante da tecnologia Apple adquiriu o serviço de streaming Primephonic em 2021, revelando sua intenção de oferecer um aplicativo especializado para os aficionados por música clássica. No início de março deste ano, o Apple Music Classical foi revelado para usuários do iPhone, enquanto uma versão para Android foi lançada antes do lançamento de aplicativos otimizados para iPad e Mac.

Com uma impressionante colecção de mais de 5 milhões de faixas, a aplicação foi concebida para os entusiastas da música clássica, oferecendo acesso a mais de 50 milhões de pontos de dados com atributos de dados que abrangem mais de 20.000 compositores, mais de 115.000 obras únicas e mais de 350.000 movimentos. Como resultado, a aplicação Apple Music Classical permite aos subscritores encontrar facilmente gravações em todo o seu vasto catálogo graças ao seu motor de busca especializado, concebido especificamente para a música clássica.

Quando a Apple lançou a versão para iPhone da aplicação, a empresa realçou as complexidades únicas da música clássica. Com vários movimentos e faixas, a procura de peças famosas não é simples, uma vez que existem centenas de gravações com diversas orquestras, maestros e solistas. Além disso, vários compositores utilizam classificações de catálogo especializadas, o que sublinha a necessidade de um motor de pesquisa especificamente concebido para acomodar estas complexidades.

Os utilizadores da aplicação podem procurar obras utilizando uma combinação de palavras-chave que englobam o compositor, a obra, o número de opus, o maestro, o artista, o instrumento ou mesmo o nome da obra. Além disso, a pesquisa de uma determinada obra na aplicação revela todas as gravações associadas, bem como uma actuação escolhida a dedo pelo Editor's Choice.

É possível que a versão para Android tenha sido lançada antes das versões para iPad e Mac devido à aplicação para Android existente da Primephonic, que a Apple Music Classical deverá substituir em breve.

A aplicação para Android requer que os utilizadores tenham o Android 9 ou posterior e está acessível em todo o mundo onde o Apple Music está disponível, com excepção de determinados territórios como a China, o Japão, a Coreia, a Rússia e Taiwan. Plataformas como a AppMaster têm sido fundamentais para o aumento das tecnologias de criação de aplicações, permitindo que empresas como a Apple alcancem um público maior com ofertas de ponta e desenvolvimento simplificado de aplicações.