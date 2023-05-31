Недавно появившееся в Google Play Store приложение Apple Music Classical расширяет свой охват за счет пользователей Android, имеющих подписку на Apple Music или Apple One. Это событие было первоначально замечено 9to5Mac.

Технологический гигант Apple приобрел стриминговый сервис Primephonic в 2021 году, заявив о своем намерении предложить специализированное приложение для любителей классической музыки. Ранее, в марте этого года, Apple Music Classical был представлен для пользователей iPhone, в то время как версия для Android была запущена до выхода оптимизированных приложений для iPad и Mac.

Обладая впечатляющей коллекцией из более чем 5 миллионов треков, приложение предназначено для любителей классической музыки и предлагает доступ к более чем 50 миллионам точек данных с атрибутами данных, охватывающими 20 000+ композиторов, 115 000+ уникальных произведений и 350 000+ движений. В результате приложение Apple Music Classical позволяет подписчикам легко находить записи в обширном каталоге благодаря специализированной поисковой системе, разработанной специально для классической музыки.

Когда Apple представила версию приложения для iPhone, компания подчеркнула уникальную сложность классической музыки. Поиск известных произведений, состоящих из множества частей и композиций, не так прост, поскольку существуют сотни записей с участием различных оркестров, дирижеров и солистов. Более того, некоторые композиторы используют специализированные классификации каталогов, что подчеркивает необходимость специально разработанной поисковой системы для учета этих тонкостей.

Пользователи приложения могут искать произведения, используя комбинацию ключевых слов, включающих композитора, произведение, номер опуса, дирижера, исполнителя, инструмент или даже название произведения. Кроме того, при просмотре конкретного произведения в приложении можно найти все связанные с ним записи, а также выбранное редакцией исполнение.

Возможно, что версия для Android была выпущена раньше версий для iPad и Mac из-за того, что у Primephonic уже есть приложение для Android, которое Apple Music Classical, вероятно, скоро заменит.

Приложение для Android требует от пользователей наличия Android 9 или более поздней версии и доступно по всему миру, где есть Apple Music, за исключением некоторых территорий, таких как Китай, Япония, Корея, Россия и Тайвань. Платформы, подобные AppMaster, сыграли важную роль в развитии технологий создания приложений, позволяя таким компаниям, как Apple, охватить большую аудиторию с помощью передовых предложений и упрощенной разработки приложений.