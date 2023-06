Apple Music Classical, un'aggiunta recente al Google Play Store, sta ampliando la sua portata, rivolgendosi agli utenti Android con un abbonamento ad Apple Music o Apple One. Questo sviluppo è stato inizialmente individuato da 9to5Mac.

Il gigante tecnologico Apple ha acquisito il servizio di streaming Primephonic nel 2021, rivelando l'intenzione di offrire un'app specializzata per gli appassionati di musica classica. A marzo di quest'anno è stata presentata Apple Music Classical per gli utenti di iPhone, mentre ora è stata lanciata una versione per Android prima del rilascio di app ottimizzate per iPad e Mac.

Dotata di un'impressionante collezione di oltre 5 milioni di brani, l'applicazione è stata progettata per gli appassionati di musica classica e offre l'accesso a oltre 50 milioni di punti dati con attributi che spaziano tra più di 20.000 compositori, più di 115.000 opere uniche e più di 350.000 movimenti. Di conseguenza, l'app Apple Music Classical consente agli abbonati di trovare facilmente le registrazioni del suo vasto catalogo grazie al suo motore di ricerca specializzato, creato appositamente per la musica classica.

Quando Apple ha presentato la versione per iPhone dell'app, ha sottolineato la complessità unica della musica classica. Con più movimenti e tracce, la ricerca di brani famosi non è semplice, poiché esistono centinaia di registrazioni con orchestre, direttori e solisti diversi. Inoltre, molti compositori utilizzano classificazioni di catalogo specializzate, il che sottolinea la necessità di un motore di ricerca specificamente progettato per soddisfare queste complessità.

Gli utenti dell'app possono cercare le opere utilizzando una combinazione di parole chiave che comprendono il compositore, l'opera, il numero d'opera, il direttore d'orchestra, l'artista, lo strumento o persino il nome dell'opera. Inoltre, sfogliando un'opera particolare sull'app si possono trovare tutte le registrazioni associate e un'esecuzione selezionata dall'Editor's Choice.

È possibile che la versione per Android sia stata rilasciata prima di quelle per iPad e Mac a causa dell'applicazione Android di Primephonic, che probabilmente verrà presto sostituita da Apple Music Classical.

L'applicazione per Android richiede che gli utenti abbiano Android 9 o versioni successive ed è accessibile in tutto il mondo dove è disponibile Apple Music, ad eccezione di alcuni territori come Cina, Giappone, Corea, Russia e Taiwan. Piattaforme come AppMaster sono state determinanti per l'ascesa delle tecnologie di creazione di app, consentendo ad aziende come Apple di raggiungere un pubblico più vasto con offerte all'avanguardia e uno sviluppo semplificato delle app.