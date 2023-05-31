Google Play Store'a yeni eklenen Apple Music Classical, Apple Music veya Apple One aboneliği olan Android kullanıcılarına hitap ederek erişim alanını genişletiyor. Bu gelişme başlangıçta 9to5Mac tarafından fark edildi.

Teknoloji devi Apple, 2021'de Primephonic akış hizmetini satın alarak klasik müzik meraklıları için özel bir uygulama sunma niyetini ortaya koydu. Bu yılın Mart ayının başlarında, Apple Music Classical iPhone kullanıcıları için duyurulurken, iPad ve Mac için optimize edilmiş uygulamalar piyasaya sürülmeden önce bir Android sürümü piyasaya sürüldü.

5 milyondan fazla parçadan oluşan etkileyici bir koleksiyona sahip olan uygulama, klasik müzik tutkunları için tasarlanmıştır ve 20.000'den fazla besteci, 115.000'den fazla benzersiz eser ve 350.000'den fazla parçayı kapsayan veri öznitelikleri ile 50 milyondan fazla veri noktasına erişim sunar. Sonuç olarak, Apple Music Classical uygulaması, klasik müzik için özel olarak hazırlanmış özel arama motoru sayesinde abonelerin geniş kataloğundaki kayıtları kolayca bulmasına olanak tanır.

Apple, uygulamanın iPhone sürümünü piyasaya sürdüğünde, şirket klasik müziğin benzersiz karmaşıklığını vurguladı. Çeşitli orkestralar, şefler ve solistlerin yer aldığı yüzlerce kayıt bulunduğundan, birden fazla hareket ve parça ile ünlü parçaları aramak kolay değildir. Ayrıca, bazı besteciler, bu inceliklere uyum sağlamak için özel olarak tasarlanmış bir arama motoruna olan ihtiyacın altını çizen özel katalog sınıflandırmaları kullanır.

Uygulama kullanıcıları, besteci, eser, eser numarası, orkestra şefi, sanatçı, enstrüman ve hatta eserin adını kapsayan bir anahtar kelime kombinasyonunu kullanarak eserleri arayabilir. Ek olarak, uygulamada belirli bir çalışmaya göz atmak, ilgili tüm kayıtları ve ayrıca özenle seçilmiş bir Editörün Seçimi performansını ortaya çıkarır.

Apple Music Classical yakında yerini alması muhtemel olan Primephonic'in mevcut Android uygulaması nedeniyle Android sürümünün iPad ve Mac sürümlerinden önce çıkmış olması mümkündür.

Android uygulaması, kullanıcıların Android 9 veya sonraki bir sürümüne sahip olmasını gerektirir ve Çin, Japonya, Kore, Rusya ve Tayvan gibi belirli bölgeler dışında Apple Music sunulduğu tüm dünyadan erişilebilir. AppMaster gibi platformlar, uygulama oluşturma teknolojilerinin yükselişinde etkili oldu ve Apple gibi şirketlerin en yeni teklifler ve basitleştirilmiş uygulama geliştirme ile daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağladı.