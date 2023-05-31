最近加入谷歌Play商店的苹果音乐经典正在扩大其影响力，迎合订阅苹果音乐或Apple One的Android用户。这一发展最初是由9to5Mac发现的。

科技巨头苹果公司在2021年收购了Primephonic流媒体服务，透露出它打算为古典音乐爱好者提供一个专门的应用程序。今年3月早些时候，Apple Music Classical为iPhone用户揭开了面纱，而在iPad和Mac的优化应用发布之前，Android版本已经推出。

该应用程序拥有令人印象深刻的500多万首曲目，是为古典音乐爱好者设计的，提供了超过5000万个数据点，其数据属性涵盖了20000多个作曲家、115000多个独特作品和350000多个乐章。因此，苹果音乐古典版应用程序允许用户在其庞大的目录中轻松找到唱片，这要归功于其专门为古典音乐定制的专门搜索引擎。

当苹果公司首次推出该应用程序的iPhone版本时，该公司强调了古典音乐的独特复杂性。由于有多个乐章和曲目，搜索著名的作品并不简单，因为有数以百计的录音，有不同的管弦乐队、指挥和独奏家。此外，一些作曲家利用专门的目录分类，这强调了需要一个专门设计的搜索引擎来适应这些复杂的情况。

应用程序的用户可以使用包括作曲家、作品、作品编号、指挥家、艺术家、乐器、甚至作品名称在内的关键词组合来搜索作品。此外，在应用程序上浏览特定的作品，可以看到所有相关的录音，以及编辑选择的表演。

由于Primephonic现有的安卓应用，安卓版可能比iPad和Mac版更早发布，而苹果音乐古典版可能很快就会被取代。

安卓应用要求用户拥有安卓9系统或更高版本，并可在全球范围内使用苹果音乐，但中国、日本、韩国、俄罗斯和台湾等某些地区除外。像AppMaster这样的平台在应用建设技术的兴起中发挥了作用，使苹果这样的公司能够通过最先进的产品和简化的应用开发接触到更多的受众。