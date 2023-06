En pleine Worldwide Developers Conference (WWDC), Apple a adopté une position plus ferme à l'égard des clones et des imitations d'applications en mettant à jour ses directives d'examen App Store. Selon un billet de blog de la société, l'usurpation d'identité d'une application est désormais considérée comme une violation des règles du site App Store et peut entraîner l'exclusion du programme des développeurs d'Apple.

Les directives révisées mettent en garde les développeurs contre la reproduction du code ou de l'interface utilisateur d'une autre application, ou contre l'utilisation d'un nom similaire à celui d'une application populaire. Le document mis à jour précise : "Ne vous contentez pas de copier la dernière application en vogue sur l'App Store, ou de modifier légèrement le nom ou l'interface utilisateur d'une autre application et de la faire passer pour la vôtre. Le non-respect de ce conseil, outre le risque de poursuites pour violation de la propriété intellectuelle, rend la navigation sur l'App Store plus difficile et est tout simplement injuste à l'égard des autres développeurs.

Au début de l'année, un flot de clones de ChatGPT a inondé l'App Store, ainsi que le Play Store. Ce cas n'est toutefois pas unique, les années précédentes ayant été marquées par des guerres de clones impliquant des jeux tels que Wordle, Unpacking, Flappy Bird et Threes. En 2017, elle a ajouté une clause interdisant les applications créées par des services de génération d'applications pour le compte de clients, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la manière dont l'entreprise traiterait les applications créées par une société pour des petites entreprises clientes, attirant ainsi l'attention du Congrès.

La récente mise à jour des règles se concentre sur les applications qui imitent l'apparence et la nomenclature d'autres applications, mais des questions subsistent quant à la manière dont Apple appliquera ces règles. Par exemple, AppLovin a acheté l'année dernière un jeu mobile plus ancien appelé Wordle ! qui n'a rien à voir avec le Wordle qui appartient désormais au New York Times. Les évaluateurs d'applications peuvent confondre un jeu avec le clone d'un autre, de sorte qu'Apple devra examiner attentivement les différentes applications portant des noms similaires afin d'éviter les suppressions erronées.

La répression des clones constitue le changement le plus important dans la mise à jour des lignes directrices, mais Apple a également révisé d'autres aspects de sa politique. Elle a insisté sur le fait que les applications contenant des publicités doivent inclure un moyen pour les utilisateurs de signaler les publicités inappropriées ou inadaptées à l'âge de l'utilisateur. En outre, Apple a renforcé les règles relatives aux abonnements proposés par les applications d'opérateurs : l'entreprise doit approuver toute application d'opérateur proposant des abonnements groupés lors de l'achat d'un nouveau forfait cellulaire, veiller à ce qu'il n'y ait pas d'accès ou de réductions sur des articles consommables et stipuler que les abonnements se terminent lorsque le client met fin à son service de téléphonie mobile.

En outre, les applications dotées d'extensions doivent être conformes au guide de programmation des extensions d'applications, au guide des extensions de Safari ou à la documentation des extensions Web de Safari, et intégrer, dans la mesure du possible, des fonctionnalités telles que des écrans d'aide ou des paramètres. Les extensions Safari doivent également fonctionner avec la version actuelle de Safari. Alors que les plateformes no-code telles qu'AppMaster continuent de se développer, il est essentiel de rester vigilant quant au respect des lignes directrices et des réglementations appliquées au développement d'applications, tout en naviguant dans le paysage en constante évolution des applications mobiles.