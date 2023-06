No meio da Worldwide Developers Conference (WWDC), a Apple assumiu uma posição mais assertiva contra os clones e imitadores de aplicações, actualizando as suas App Store Review Guidelines. De acordo com uma publicação no blogue da empresa, a imitação de uma aplicação é agora considerada uma violação das regras do App Store e pode resultar na remoção do Apple Developer Program.

As directrizes revistas alertam os programadores para não replicarem o código ou a interface de utilizador de outra aplicação, ou utilizarem um nome semelhante ao de uma aplicação popular. O documento actualizado afirma: "Não se limite a copiar a última aplicação popular na App Store ou a fazer pequenas alterações no nome ou na interface de utilizador de outra aplicação e a fazer passar por sua. Se não seguir este conselho, para além de correr o risco de sofrer reclamações por violação de propriedade intelectual, torna a App Store mais difícil de navegar e é simplesmente injusto para os outros programadores.

No início deste ano, uma enxurrada de clones do ChatGPT inundou a App Store, bem como a Play Store. No entanto, este caso não é único, uma vez que em anos anteriores assistimos a guerras de clones envolvendo jogos como Wordle, Unpacking, Flappy Bird e Threes. A Apple sempre manteve regras contra a cópia do trabalho de outros programadores; em 2017, adicionou uma cláusula que proibia as aplicações criadas por serviços de criação de aplicações em nome de clientes, o que suscitou preocupações sobre a forma como a empresa lidaria com as aplicações criadas por uma empresa para clientes de pequenas empresas, chamando a atenção do Congresso.

A recente actualização das regras incide sobre as aplicações que emulam o aspecto e a nomenclatura de outras aplicações, mas subsistem dúvidas sobre a forma como a Apple irá aplicar estas regras. Por exemplo, a AppLovin comprou um jogo mais antigo para telemóvel chamado Wordle! no ano passado, sem qualquer relação com o Wordle que é agora propriedade do The New York Times. Os avaliadores de aplicações podem confundir um jogo com um clone de outro, pelo que a Apple terá de examinar cuidadosamente diferentes aplicações com nomes semelhantes para evitar remoções erróneas.

A repressão aos clones constitui a mudança mais significativa nas directrizes actualizadas, mas a Apple também fez revisões noutros aspectos da sua política. Salientou que as aplicações com anúncios devem incluir um meio para os utilizadores denunciarem anúncios inadequados ou impróprios para a idade. Além disso, a Apple reforçou os regulamentos relativos a subscrições oferecidas por aplicações de operadoras: a empresa tem de aprovar quaisquer aplicações de operadoras que ofereçam pacotes de subscrições após a aquisição de um novo plano de telemóvel, garantir que não há acesso ou descontos em itens consumíveis e estipular que as subscrições terminam quando o cliente termina o seu serviço de telemóvel.

Além disso, as aplicações com extensões devem estar em conformidade com o App Extension Programming Guide, o Safari App Extensions Guide ou a documentação do Safari Web Extensions, incorporando funcionalidades, como ecrãs de ajuda ou definições, sempre que possível. As extensões do Safari também devem ser executadas na versão actual do Safari. À medida que as plataformas no-code, como a AppMaster, continuam a crescer, é crucial manter-se atento ao cumprimento das directrizes e regulamentos aplicados ao desenvolvimento de aplicações enquanto se navega no cenário em constante evolução das aplicações móveis.