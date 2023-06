In het midden van de Worldwide Developers Conference (WWDC) heeft Apple een meer assertieve houding aangenomen tegen app-klonen en copycats door zijn App Store Review Guidelines aan te passen. Volgens een blogbericht van het bedrijf wordt het imiteren van een app nu beschouwd als een schending van de App Store regels en kan dit leiden tot verwijdering uit het Apple Developer Program.

De herziene richtlijnen waarschuwen ontwikkelaars om de code of gebruikersinterface van een andere app niet na te maken, of om een naam te gebruiken die lijkt op die van een populaire app. In het bijgewerkte document staat: "Kopieer niet simpelweg de nieuwste populaire app in de App Store, of breng wat kleine wijzigingen aan in de naam of UI van een andere app en doe alsof het je eigen app is. Als je dit advies niet opvolgt, riskeer je niet alleen claims wegens inbreuk op intellectueel eigendom, maar wordt het ook moeilijker om door de App Store te navigeren en is het simpelweg oneerlijk tegenover andere ontwikkelaars.

Eerder dit jaar werd de App Store en de Play Store overspoeld door een stortvloed aan klonen van ChatGPT. Dit geval is echter niet uniek, want voorgaande jaren waren er kloonoorlogen met spellen als Wordle, Unpacking, Flappy Bird en Threes. Apple heeft altijd regels gehandhaafd tegen het kopiëren van het werk van andere ontwikkelaars; in 2017 voegde het een clausule toe die het maken van apps door app-generatiediensten namens klanten verbiedt. Dit leidde tot bezorgdheid over hoe het bedrijf zou omgaan met apps die door een bedrijf voor kleine zakelijke klanten zijn gemaakt, wat de aandacht van het Congres trok.

De recente regel-update richt zich op apps die het uiterlijk en de naamgeving van andere apps nabootsen, maar er blijven vragen over hoe Apple deze regels zal handhaven. AppLovin kocht vorig jaar bijvoorbeeld een ouder mobiel spel met de naam Wordle! dat niets te maken heeft met de Wordle die nu eigendom is van The New York Times. App-recensenten kunnen het ene spel verwarren met een kloon van het andere, dus Apple zal verschillende apps met vergelijkbare namen zorgvuldig moeten onderzoeken om onterechte verwijderingen te voorkomen.

Het aanpakken van klonen is de belangrijkste verandering in de bijgewerkte richtlijnen, maar Apple heeft ook andere aspecten van zijn beleid herzien. Het benadrukte dat apps met advertenties een manier moeten bevatten waarop gebruikers ongepaste of leeftijdsongeschikte advertenties kunnen melden. Bovendien heeft Apple de regels voor abonnementen die worden aangeboden door carrier-apps aangescherpt: het bedrijf moet goedkeuring verlenen aan carrier-apps die abonnementsbundels aanbieden bij de aankoop van een nieuw mobiel abonnement, ervoor zorgen dat er geen toegang is tot of korting wordt gegeven op verbruiksartikelen en bepalen dat abonnementen worden beëindigd wanneer de klant zijn mobiele dienst beëindigt.

Verder moeten apps met extensies voldoen aan de App Extension Programming Guide, de Safari App Extensions Guide of de Safari Web Extensions-documentatie, en waar mogelijk functionaliteit toevoegen, zoals helpschermen of instellingen. Safari-extensies moeten ook draaien op de huidige versie van Safari. Naarmate no-code platforms zoals AppMaster blijven groeien, is het van cruciaal belang om waakzaam te blijven met betrekking tot de naleving van richtlijnen en voorschriften die worden toegepast op app-ontwikkeling, terwijl u navigeert door het steeds veranderende landschap van mobiele apps.