在全球开发者大会（WWDC）期间，苹果公司通过更新其App Store 《审查指南》，对应用程序的克隆和模仿者采取了更加坚定的立场。根据该公司的一篇博客文章，冒充一个应用程序现在被认为是违反了App Store ，并可能导致从苹果开发者计划中删除。

修订后的准则提醒开发者不要复制另一个应用程序的代码或用户界面，或使用与流行应用程序相似的名称。更新后的文件指出，不要简单地复制App Store上最新的流行应用，或对另一个应用的名称或用户界面做一些小的改动，然后把它当作自己的应用。不听从这一建议，除了有知识产权侵权的风险外，还使App Store的导航更具挑战性，而且对其他开发者根本不公平。

今年早些时候，大量的ChatGPT克隆产品充斥了App Store和Play Store。然而，这并不是唯一的例子，因为前些年发生的克隆战争涉及Wordle、Unpacking、Flappy Bird和Threes等游戏。苹果公司一直坚持反对复制其他开发者的作品的规则；2017年，它增加了一个条款，禁止应用程序生成服务代表客户创建的应用程序，这引起了人们对该公司将如何处理一家公司为小企业客户制作的应用程序的关注，引起了国会的注意。

最近的规则更新将模仿其他应用程序的外观和名称的应用程序归为零，但关于苹果将如何执行这些规则的问题仍然存在。例如，AppLovin去年购买了一款名为Wordle！的老牌手机游戏，与《纽约时报》现在拥有的Wordle没有关系。应用程序评论员可能会将一个游戏与另一个游戏的克隆相混淆，因此苹果将需要仔细检查名称相似的不同应用程序，以避免错误的删除。

对克隆产品的打击构成了更新指南中最重要的转变，但苹果也对其政策的其他方面进行了修订。它强调，有广告的应用程序必须包括一个让用户报告不适当或不符合年龄的广告的方法。此外，苹果收紧了对运营商应用程序提供的订阅的规定：该公司必须批准任何在购买新手机计划时提供订阅捆绑的运营商应用程序，确保没有对消耗品的访问或折扣，并规定订阅在客户结束其手机服务时终止。

此外，带有扩展功能的应用程序必须遵守《应用程序扩展编程指南》、《Safari应用程序扩展指南》或《Safari网络扩展》文件，并尽可能地纳入帮助屏幕或设置等功能。Safari的扩展也必须在当前版本的Safari上运行。随着像AppMaster这样的no-code 平台的不断兴起，在浏览不断发展的移动应用程序的同时，对遵守应用于应用程序开发的准则和法规保持警惕是至关重要的。