W trakcie Worldwide Developers Conference (WWDC), Apple zajęło bardziej asertywne stanowisko wobec klonów i naśladowców aplikacji, aktualizując swoje wytyczne dotyczące recenzji App Store. Zgodnie z wpisem na blogu firmy, podszywanie się pod aplikację jest teraz uważane za naruszenie zasad App Store i może skutkować usunięciem z Apple Developer Program.

Zmienione wytyczne ostrzegają deweloperów przed powielaniem kodu lub interfejsu użytkownika innej aplikacji lub używaniem nazwy podobnej do popularnej aplikacji. W zaktualizowanym dokumencie czytamy: Nie kopiuj po prostu najnowszej popularnej aplikacji w App Store ani nie wprowadzaj drobnych zmian w nazwie lub interfejsie użytkownika innej aplikacji i nie podawaj jej jako własnej. Nieprzestrzeganie tej rady, oprócz ryzyka roszczeń o naruszenie własności intelektualnej, sprawia, że App Store jest trudniejszy w nawigacji i jest po prostu nieuczciwy wobec innych programistów.

Na początku tego roku zalew klonów ChatGPT zalał App Store, a także Sklep Play. Przypadek ten nie jest jednak wyjątkowy, ponieważ w poprzednich latach wojny klonów dotyczyły gier takich jak Wordle, Unpacking, Flappy Bird i Threes. Apple zawsze utrzymywało zasady zakazujące kopiowania pracy innych deweloperów; w 2017 r. dodało klauzulę zakazującą aplikacji tworzonych przez usługi generowania aplikacji w imieniu klientów, co wzbudziło obawy o to, jak firma poradzi sobie z aplikacjami stworzonymi przez firmę dla małych klientów biznesowych, zwracając uwagę Kongresu.

Ostatnia aktualizacja zasad koncentruje się na aplikacjach naśladujących wygląd i nazewnictwo innych aplikacji, ale pozostają pytania, w jaki sposób Apple będzie egzekwować te zasady. Przykładowo, AppLovin zakupił w zeszłym roku starszą grę mobilną o nazwie Wordle!, niezwiązaną z Wordle należącym obecnie do The New York Times. Recenzenci aplikacji mogą pomylić jedną grę z klonem innej, więc Apple będzie musiało dokładnie zbadać różne aplikacje o podobnych nazwach, aby uniknąć błędnych usunięć.

Walka z klonami stanowi najbardziej znaczącą zmianę w zaktualizowanych wytycznych, ale Apple wprowadziło również zmiany w innych aspektach swojej polityki. Podkreślono, że aplikacje z reklamami muszą zawierać środki umożliwiające użytkownikom zgłaszanie nieodpowiednich lub nieodpowiednich dla wieku reklam. Co więcej, Apple zaostrzyło przepisy dotyczące subskrypcji oferowanych przez aplikacje operatorów: firma musi zatwierdzić wszelkie aplikacje operatorów oferujące pakiety subskrypcji po zakupie nowego planu komórkowego, zapewnić brak dostępu do materiałów eksploatacyjnych lub rabatów na nie oraz zastrzec, że subskrypcje kończą się, gdy klient kończy korzystanie z usługi komórkowej.

Co więcej, aplikacje z rozszerzeniami muszą być zgodne z Przewodnikiem programowania rozszerzeń aplikacji, Przewodnikiem rozszerzeń aplikacji Safari lub dokumentacją rozszerzeń internetowych Safari, w miarę możliwości zawierając funkcje, takie jak ekrany pomocy lub ustawienia. Rozszerzenia Safari muszą również działać w aktualnej wersji Safari. Ponieważ platformy no-code, takie jak AppMaster, wciąż się rozwijają, ważne jest, aby zachować czujność w zakresie przestrzegania wytycznych i przepisów dotyczących tworzenia aplikacji podczas poruszania się po stale zmieniającym się krajobrazie aplikacji mobilnych.