Mitten in der Worldwide Developers Conference (WWDC) hat Apple mit der Aktualisierung der App Store Review Guidelines eine härtere Gangart gegen App-Klone und Nachahmer eingelegt. Laut einem Blogbeitrag des Unternehmens gilt das Imitieren einer App nun als Verstoß gegen die Regeln von App Store und kann zum Ausschluss aus dem Apple Developer Program führen.

Die überarbeiteten Richtlinien warnen Entwickler davor, den Code oder die Benutzeroberfläche einer anderen App zu replizieren oder einen ähnlichen Namen wie eine beliebte App zu verwenden. In dem aktualisierten Dokument heißt es: "Kopieren Sie nicht einfach die neueste populäre App im App Store oder nehmen Sie geringfügige Änderungen am Namen oder der Benutzeroberfläche einer anderen App vor und geben Sie sie als Ihre eigene aus. Wenn Sie diesen Rat nicht befolgen, riskieren Sie nicht nur Klagen wegen Verletzung des geistigen Eigentums, sondern auch, dass der App Store schwieriger zu navigieren ist, und das ist einfach unfair gegenüber anderen Entwicklern.

Anfang dieses Jahres überschwemmte eine Flut von ChatGPT-Klonen den App Store und auch den Play Store. Dieser Fall ist jedoch kein Einzelfall, denn in den vergangenen Jahren gab es Klonkriege mit Spielen wie Wordle, Unpacking, Flappy Bird und Threes. Apple hat schon immer Regeln gegen das Kopieren der Arbeit anderer Entwickler beibehalten. 2017 fügte das Unternehmen eine Klausel hinzu, die Apps verbietet, die von App-Generierungsdiensten im Auftrag von Kunden erstellt werden, was Bedenken darüber aufkommen ließ, wie das Unternehmen mit Apps umgehen würde, die von einem Unternehmen für kleine Geschäftskunden erstellt wurden, und die Aufmerksamkeit des Kongresses auf sich zog.

Die jüngste Regelaktualisierung konzentriert sich auf Apps, die das Aussehen und die Nomenklatur anderer Apps nachahmen, aber es bleiben Fragen offen, wie Apple diese Regeln durchsetzen wird. So hat AppLovin beispielsweise letztes Jahr ein älteres Handyspiel namens Wordle! gekauft, das nichts mit dem Wordle zu tun hat, das jetzt der New York Times gehört. App-Bewerter könnten ein Spiel mit einem Klon eines anderen verwechseln, so dass Apple verschiedene Apps mit ähnlichen Namen sorgfältig prüfen muss, um irrtümliche Entfernungen zu vermeiden.

Das harte Vorgehen gegen Klone ist die wichtigste Neuerung in den aktualisierten Richtlinien, aber Apple hat auch andere Aspekte seiner Politik überarbeitet. So wurde betont, dass Apps mit Werbung eine Möglichkeit für Nutzer enthalten müssen, unangemessene oder altersunangemessene Werbung zu melden. Darüber hinaus verschärfte Apple die Vorschriften für Abonnements, die von Betreiber-Apps angeboten werden: Das Unternehmen muss alle Betreiber-Apps genehmigen, die beim Kauf eines neuen Mobilfunktarifs Abonnementpakete anbieten, sicherstellen, dass kein Zugang zu Verbrauchsgütern oder Rabatte auf diese gewährt werden, und festlegen, dass Abonnements enden, wenn der Kunde seinen Mobilfunkdienst beendet.

Darüber hinaus müssen Apps mit Erweiterungen dem App Extension Programming Guide, dem Safari App Extensions Guide oder der Safari Web Extensions-Dokumentation entsprechen und, wenn möglich, Funktionen wie Hilfebildschirme oder Einstellungen einbeziehen. Safari-Erweiterungen müssen außerdem mit der aktuellen Version von Safari laufen. Da no-code Plattformen wie AppMaster weiter auf dem Vormarsch sind, ist es von entscheidender Bedeutung, die Einhaltung der Richtlinien und Vorschriften für die App-Entwicklung im Auge zu behalten, während man sich in der sich ständig weiterentwickelnden Landschaft der mobilen Apps zurechtfindet.