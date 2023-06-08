في خضم مؤتمر المطورين العالميين (WWDC) ، اتخذت Apple موقفًا أكثر حزماً ضد نسخ التطبيقات والنسخ المقلدة من خلال تحديث إرشادات مراجعة App Store. وفقًا لمدونة الشركة ، فإن انتحال شخصية أحد التطبيقات يعتبر الآن انتهاكًا لقواعد App Store وقد يؤدي إلى إزالته من برنامج مطوري Apple.

تحذر الإرشادات المنقحة المطورين من تكرار رمز تطبيق آخر أو واجهة مستخدم ، أو استخدام اسم مشابه كتطبيق شائع. ينص المستند المحدث على أنه لا تقم ببساطة بنسخ أحدث تطبيق شائع على App Store ، أو إجراء بعض التغييرات الطفيفة على اسم تطبيق آخر أو واجهة المستخدم وتمييزها على أنها خاصة بك. إن عدم مراعاة هذه النصيحة ، بالإضافة إلى المخاطرة بادعاءات انتهاك حقوق الملكية الفكرية ، يجعل التنقل في متجر التطبيقات أكثر صعوبة ، وهو ببساطة غير عادل لزملائه المطورين.

في وقت سابق من هذا العام ، غمر طوفان من استنساخ ChatGPT متجر التطبيقات ، وكذلك متجر Play. ومع ذلك ، فإن هذا المثال ليس فريدًا ، حيث شهدت السنوات السابقة حروبًا استنساخًا تتضمن ألعابًا مثل Wordle و Unpacking و Flappy Bird و Threes. حافظت Apple دائمًا على قواعد تمنع نسخ أعمال المطورين الآخرين ؛ في عام 2017 ، أضافت بندًا يحظر التطبيقات التي أنشأتها خدمات إنشاء التطبيقات نيابة عن العملاء ، مما أثار مخاوف بشأن كيفية تعامل الشركة مع التطبيقات التي تصنعها شركة لعملاء الشركات الصغيرة ، مما لفت انتباه الكونجرس.

لا يظهر تحديث القاعدة الأخير على التطبيقات التي تحاكي مظهر التطبيقات الأخرى وتسمياتها ، ولكن تظل هناك أسئلة حول كيفية تطبيق Apple لهذه القواعد. على سبيل المثال ، اشترت AppLovin لعبة محمولة قديمة تسمى Wordle! في العام الماضي ، لا علاقة لها بـ Wordle المملوكة الآن لصحيفة نيويورك تايمز. قد يخلط مراجعو التطبيق بين لعبة ونسخة من أخرى ، لذلك ستحتاج Apple إلى فحص التطبيقات المختلفة ذات الأسماء المتشابهة بعناية لتجنب عمليات الإزالة الخاطئة.

تشكل الحملة على الحيوانات المستنسخة أهم تحول في الإرشادات المحدثة ، لكن Apple قامت أيضًا بإجراء مراجعات على جوانب أخرى من سياستها. وشددت على أن التطبيقات التي تحتوي على إعلانات يجب أن تتضمن وسيلة للمستخدمين للإبلاغ عن الإعلانات غير الملائمة أو غير الملائمة للعمر. علاوة على ذلك ، شددت Apple اللوائح المتعلقة بالاشتراكات التي تقدمها تطبيقات الناقل: يجب أن توافق الشركة على أي تطبيقات شركة اتصالات توفر حزم اشتراك عند شراء خطة خلوية جديدة ، وتضمن عدم الوصول إلى العناصر الاستهلاكية أو الخصومات عليها ، وتنص على إنهاء الاشتراكات عندما ينتهي العميل من خلويته الخلوية. خدمة.

علاوة على ذلك ، يجب أن تتوافق التطبيقات ذات الإضافات مع دليل برمجة ملحقات التطبيقات ، أو دليل ملحقات تطبيقات Safari ، أو وثائق Safari Web Extensions ، التي تتضمن وظائف ، مثل شاشات المساعدة أو الإعدادات ، إن أمكن. يجب أيضًا تشغيل ملحقات Safari على الإصدار الحالي من Safari. مع استمرار ارتفاع المنصات no-code مثل AppMaster ، من الأهمية بمكان أن تظل يقظًا بشأن الالتزام بالإرشادات واللوائح المطبقة على تطوير التطبيقات أثناء التنقل في المشهد دائم التطور لتطبيقات الأجهزة المحمولة.