En plena Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC), Apple ha adoptado una postura más firme contra los clones e imitadores de aplicaciones actualizando sus directrices de revisión en App Store. Según una entrada del blog de la compañía, suplantar la identidad de una aplicación se considera ahora una infracción de las normas de App Store y podría suponer la expulsión del Programa de Desarrolladores de Apple.

Las directrices revisadas advierten a los desarrolladores del peligro de replicar el código o la interfaz de usuario de otra aplicación, o de utilizar un nombre similar al de una aplicación popular. El documento actualizado dice: "No te limites a copiar la última aplicación popular de la App Store, ni hagas pequeños cambios en el nombre o la interfaz de usuario de otra aplicación y la hagas pasar por tuya". No seguir este consejo, además de arriesgarse a demandas por infracción de la propiedad intelectual, dificulta la navegación por la App Store y es injusto para los demás desarrolladores.

A principios de este año, una avalancha de clones de ChatGPT inundó la App Store, así como la Play Store. Sin embargo, este caso no es único, ya que en años anteriores se produjeron guerras de clones de juegos como Wordle, Unpacking, Flappy Bird y Threes. Apple siempre ha mantenido normas contra la copia del trabajo de otros desarrolladores; en 2017, añadió una cláusula que prohíbe las aplicaciones creadas por servicios de generación de aplicaciones en nombre de clientes, lo que suscitó dudas sobre cómo trataría la compañía las aplicaciones creadas por una empresa para clientes de pequeñas empresas, llamando la atención del Congreso.

La reciente actualización de las normas se centra en las aplicaciones que emulan la apariencia y la nomenclatura de otras aplicaciones, pero sigue habiendo dudas sobre cómo aplicará Apple estas normas. Por ejemplo, AppLovin compró el año pasado un antiguo juego para móviles llamado Wordle, que no tiene nada que ver con el Wordle que ahora es propiedad de The New York Times. Los revisores de aplicaciones pueden confundir un juego con un clon de otro, por lo que Apple tendrá que examinar cuidadosamente diferentes aplicaciones con nombres similares para evitar eliminaciones erróneas.

La represión de los clones constituye el cambio más significativo de las directrices actualizadas, pero Apple también ha revisado otros aspectos de su política. Ha hecho hincapié en que las aplicaciones con publicidad deben incluir un medio para que los usuarios denuncien los anuncios inapropiados o inadecuados para su edad. Además, Apple ha endurecido la normativa sobre las suscripciones ofrecidas por las aplicaciones de operador: la empresa debe aprobar cualquier aplicación de operador que ofrezca paquetes de suscripción al adquirir un nuevo plan de telefonía móvil, garantizar que no haya acceso ni descuentos en artículos consumibles y estipular que las suscripciones finalicen cuando el cliente termine su servicio de telefonía móvil.

Además, las apps con extensiones deben cumplir con la Guía de programación de extensiones de apps, la Guía de extensiones de apps de Safari o la documentación de extensiones web de Safari, incorporando funcionalidades, como pantallas de ayuda o ajustes, cuando sea posible. Las extensiones de Safari también deben funcionar con la versión actual de Safari. A medida que las plataformas no-code, como AppMaster, siguen creciendo, es crucial permanecer atentos al cumplimiento de las directrices y normativas aplicadas al desarrollo de aplicaciones mientras se navega por el panorama en constante evolución de las aplicaciones móviles.