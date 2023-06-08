В разгар конференции Worldwide Developers Conference (WWDC) компания Apple заняла более жесткую позицию в отношении клонов и подражателей приложений, обновив свои правила App Store Review Guidelines. Согласно сообщению в блоге компании, выдача себя за другое приложение теперь считается нарушением правил App Store и может привести к исключению из программы Apple Developer Program.

Пересмотренное руководство предостерегает разработчиков от копирования кода или пользовательского интерфейса другого приложения, а также от использования названия, схожего с названием популярного приложения. В обновленном документе говорится: "Не стоит просто копировать последнее популярное приложение в App Store или вносить незначительные изменения в название или пользовательский интерфейс другого приложения и выдавать его за свое собственное". Если вы не прислушаетесь к этому совету, вы не только рискуете получить иски о нарушении прав интеллектуальной собственности, но и усложните навигацию в App Store, а также будете просто несправедливы по отношению к другим разработчикам.

В начале этого года App Store, а также Play Store наводнил поток клонов ChatGPT. Однако этот случай не уникален, поскольку в предыдущие годы были войны клонов таких игр, как Wordle, Unpacking, Flappy Bird и Threes. Apple всегда придерживалась правил, запрещающих копирование работ других разработчиков; в 2017 году она добавила пункт, запрещающий приложения, созданные сервисами по созданию приложений от имени клиентов, что вызвало обеспокоенность по поводу того, как компания будет относиться к приложениям, созданным компанией для клиентов малого бизнеса, и привлекло внимание Конгресса.

Недавнее обновление правил нацелено на приложения, имитирующие внешний вид и номенклатуру других приложений, но остаются вопросы о том, как Apple будет обеспечивать соблюдение этих правил. Например, компания AppLovin в прошлом году приобрела старую мобильную игру Wordle!, не имеющую отношения к Wordle, которая сейчас принадлежит The New York Times. Рецензенты приложений могут спутать одну игру с клоном другой, поэтому Apple придется тщательно проверять различные приложения с похожими названиями, чтобы избежать ошибочных удалений.

Борьба с клонами является самым значительным изменением в обновленном руководстве, но Apple также внесла изменения в другие аспекты своей политики. Она подчеркнула, что приложения с рекламой должны содержать средства, позволяющие пользователям сообщать о неуместной или несоответствующей возрасту рекламе. Кроме того, Apple ужесточила правила в отношении подписок, предлагаемых операторскими приложениями: компания должна одобрить любые операторские приложения, предоставляющие пакеты подписок при покупке нового плана сотовой связи, гарантировать отсутствие доступа или скидок на расходные материалы, а также предусмотреть, что подписки прекращаются, когда клиент прекращает обслуживание сотовой связи.

Кроме того, приложения с расширениями должны соответствовать Руководству по программированию расширений приложений, Руководству по расширениям приложений Safari или документации по веб-расширениям Safari, по возможности включая функциональность, например, экраны справки или настройки. Расширения Safari также должны работать на текущей версии Safari. Поскольку платформы no-code, такие как AppMaster, продолжают развиваться, очень важно сохранять бдительность в отношении соблюдения рекомендаций и правил, применяемых к разработке приложений, ориентируясь на постоянно меняющийся ландшафт мобильных приложений.