Nel bel mezzo della Worldwide Developers Conference (WWDC), Apple ha assunto una posizione più decisa contro i cloni e gli imitatori di app, aggiornando le sue linee guida per la revisione di App Store. Secondo un post sul blog dell'azienda, l'imitazione di un'app è ora considerata una violazione delle regole di App Store e potrebbe comportare la rimozione dall'Apple Developer Program.

Le linee guida aggiornate mettono in guardia gli sviluppatori dal replicare il codice o l'interfaccia utente di un'altra app o dall'utilizzare un nome simile a quello di un'app popolare. Nel documento aggiornato si legge: "Non limitatevi a copiare l'ultima app popolare sull'App Store o ad apportare piccole modifiche al nome o all'interfaccia utente di un'altra app per poi spacciarla per vostra. Non seguire questo consiglio, oltre a rischiare denunce per violazione della proprietà intellettuale, rende l'App Store più difficile da navigare ed è semplicemente scorretto nei confronti degli altri sviluppatori.

All'inizio di quest'anno, una marea di cloni di ChatGPT ha invaso l'App Store e il Play Store. Tuttavia, questo caso non è unico, poiché negli anni precedenti si sono verificate guerre di cloni che hanno coinvolto giochi come Wordle, Unpacking, Flappy Bird e Threes. Apple ha sempre mantenuto regole contro la copia del lavoro di altri sviluppatori; nel 2017 ha aggiunto una clausola che vieta le app create da servizi di generazione di app per conto di clienti, il che ha sollevato preoccupazioni su come l'azienda avrebbe gestito le app realizzate da una società per clienti di piccole imprese, attirando l'attenzione del Congresso.

Il recente aggiornamento delle regole si concentra sulle app che emulano l'aspetto e la nomenclatura di altre applicazioni, ma rimangono dubbi su come Apple applicherà queste regole. Ad esempio, l'anno scorso AppLovin ha acquistato un vecchio gioco per cellulari chiamato Wordle!, non collegato al Wordle ora di proprietà del New York Times. I recensori di app potrebbero confondere un gioco con un clone di un altro, quindi Apple dovrà esaminare attentamente le diverse app con nomi simili per evitare rimozioni errate.

Il giro di vite sui cloni costituisce il cambiamento più significativo delle linee guida aggiornate, ma Apple ha apportato modifiche anche ad altri aspetti della sua politica. Ha sottolineato che le app con pubblicità devono includere un mezzo che consenta agli utenti di segnalare annunci inappropriati o non adatti all'età. Inoltre, Apple ha inasprito le norme sugli abbonamenti offerti dalle app dei vettori: l'azienda deve approvare tutte le app dei vettori che forniscono pacchetti di abbonamenti al momento dell'acquisto di un nuovo piano cellulare, garantire che non vi siano accessi o sconti su articoli consumabili e stabilire che gli abbonamenti terminino quando il cliente termina il proprio servizio cellulare.

Inoltre, le app con estensioni devono essere conformi alla Guida alla programmazione delle estensioni delle app, alla Guida alle estensioni delle app di Safari o alla documentazione delle estensioni Web di Safari, incorporando, quando possibile, funzionalità quali schermate di aiuto o impostazioni. Le estensioni di Safari devono inoltre funzionare sulla versione corrente di Safari. Poiché le piattaforme no-code come AppMaster continuano a crescere, è fondamentale rimanere vigili sul rispetto delle linee guida e dei regolamenti applicati allo sviluppo delle app, mentre si naviga nel panorama in continua evoluzione delle applicazioni mobili.