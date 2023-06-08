Apple, Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nın (WWDC) ortasında, App Store İnceleme Yönergelerini güncelleyerek uygulama klonlarına ve taklitçilere karşı daha iddialı bir duruş sergiledi. Bir şirketin blog gönderisine göre, bir uygulamanın kimliğine bürünmek artık App Store kurallarının ihlali olarak kabul ediliyor ve Apple Developer Program'dan çıkarılmayla sonuçlanabiliyor.

Gözden geçirilmiş yönergeler, geliştiricileri başka bir uygulamanın kodunu veya kullanıcı arabirimini kopyalamaya veya popüler bir uygulamayla benzer bir ad kullanmaya karşı uyarıyor. Güncellenen belge, "App Store'daki en son popüler uygulamayı kopyalamayın veya başka bir uygulamanın adında veya kullanıcı arayüzünde bazı küçük değişiklikler yapmayın ve kendi uygulamanızmış gibi geçirmeyin" diyor. Bu tavsiyeye uyulmaması, fikri mülkiyet ihlali iddiaları riskinin yanı sıra, App Store'da gezinmeyi daha zor hale getirir ve diğer geliştiricilere haksızlık olur.

Bu yılın başlarında, App Store'un yanı sıra Play Store'u da ChatGPT klonları sel bastı. Bununla birlikte, önceki yıllarda Wordle, Unpacking, Flappy Bird ve Threes gibi oyunları içeren klon savaşlarına tanık olduğu için bu örnek benzersiz değildir. Apple, diğer geliştiricilerin çalışmalarını kopyalamaya karşı her zaman kurallar uygulamıştır; 2017'de, müşteriler adına uygulama oluşturma hizmetleri tarafından oluşturulan uygulamaları yasaklayan bir madde ekledi ve bu, şirketin bir şirket tarafından küçük işletme müşterileri için yapılan uygulamaları nasıl ele alacağına dair endişeleri artırdı ve Kongre'nin dikkatini çekti.

Son kural güncellemesi, diğer uygulamaların görünümünü ve terminolojisini taklit eden uygulamalara odaklanıyor, ancak Apple'ın bu kuralları nasıl uygulayacağı konusunda sorular devam ediyor. Örneğin, AppLovin, Wordle adlı eski bir mobil oyunu satın aldı! geçen yıl, şu anda The New York Times'a ait olan Wordle ile ilgisi yok. Uygulama gözden geçirenler, bir oyunu diğerinin bir klonu için karıştırabilir, bu nedenle Apple'ın hatalı kaldırmalardan kaçınmak için benzer adlara sahip farklı uygulamaları dikkatlice incelemesi gerekecektir.

Klonlara yönelik baskı, güncellenen yönergelerdeki en önemli değişikliği oluşturuyor ancak Apple, politikasının diğer yönlerinde de revizyonlar yaptı. Reklam içeren uygulamaların, kullanıcıların uygunsuz veya yaşa uygun olmayan reklamları bildirmesi için bir araç içermesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca Apple, operatör uygulamaları tarafından sunulan aboneliklerle ilgili düzenlemeleri sıkılaştırdı: Şirket, yeni bir hücresel plan satın aldıktan sonra abonelik paketleri sağlayan tüm operatör uygulamalarını onaylamalı, tüketilebilir öğelere erişim veya indirim sağlamamalı ve müşteri hücresel aboneliğini sonlandırdığında aboneliklerin sona ermesini şart koşmalıdır. hizmet.

Ayrıca, uzantılara sahip uygulamalar, mümkün olduğunda yardım ekranları veya ayarlar gibi işlevler içeren Uygulama Uzantısı Programlama Kılavuzu, Safari Uygulama Uzantıları Kılavuzu veya Safari Web Uzantıları belgelerine uymalıdır. Safari uzantıları, Safari'nin geçerli sürümünde de çalışmalıdır. AppMaster gibi no-code platformlar yükselmeye devam ettikçe, mobil uygulamaların sürekli gelişen ortamında gezinirken uygulama geliştirmeye uygulanan yönergelere ve düzenlemelere uyma konusunda dikkatli olmak çok önemlidir.