Lors de sa Worldwide Developers Conference annuelle, Apple a fait une annonce importante concernant l'extension de son application Health à l'iPad. La nouvelle application sera intégrée à l'iPadOS 17 et sera disponible dans le courant de l'année. Grâce à cette extension, les utilisateurs pourront consulter des informations de santé essentielles, telles que les résultats de l'électrocardiogramme, sur une toile beaucoup plus large.

Apple met l'accent sur la synchronisation sécurisée des données de santé de l'utilisateur entre l'iPad, l'iPhone et l'Apple Watch. Il est à noter que cette synchronisation s'applique également aux applications et appareils tiers compatibles en un seul endroit. L'application Santé pour l'iPad présente un design optimisé, qui s'adapte bien à l'écran plus grand. En outre, la section Favoris a été remaniée, offrant aux utilisateurs un meilleur aperçu de leurs données de santé grâce aux tendances, aux points forts et aux graphiques détaillés interactifs.

Les développeurs devraient également bénéficier de cette innovation, car Apple apporte HealthKit à l'iPad, invitant de nouvelles possibilités pour la création d'applications de santé et de fitness. Les développeurs ont désormais la possibilité de créer des apps qui offrent des expériences utilisateur hautement interactives en intégrant les données que les utilisateurs choisissent de partager.

Par le passé, l'application Santé était réservée uniquement à l'iPhone. L'introduction de l'application sur la plateforme iPad offrira aux utilisateurs un espace plus complet pour explorer leurs mesures de santé, leurs ordonnances, leurs tests de laboratoire et bien plus encore. Cette extension souligne non seulement les efforts continus d'Apple pour améliorer l'expérience des utilisateurs, mais aussi son engagement à promouvoir la santé et le bien-être.

