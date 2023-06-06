Во время ежегодной конференции Worldwide Developers Conference компания Apple сделала важное заявление о расширении своего приложения Health на iPad. Новое приложение будет внедрено в iPadOS 17 и выйдет позднее в этом году. Благодаря этому расширению пользователям будет удобно просматривать важную информацию о здоровье, например, результаты электрокардиограммы, на гораздо более широком полотне.

Apple делает акцент на безопасной синхронизации данных о здоровье пользователя на iPad, iPhone и Apple Watch. Примечательно, что это также применимо к совместимым сторонним приложениям и устройствам в одном месте. Приложение "Здоровье" для iPad имеет оптимизированный дизайн, хорошо адаптирующийся к большому дисплею. Кроме того, был переработан раздел "Избранное", который дает пользователям возможность лучше понять информацию о своем здоровье благодаря трендам, основным моментам и интерактивным подробным графикам.

Разработчики также получат выгоду от этого нововведения, поскольку Apple принесла HealthKit на iPad, открывая новые возможности для создания приложений для здоровья и фитнеса. Теперь у разработчиков есть возможность создавать приложения, которые предлагают высокоинтерактивный пользовательский опыт за счёт включения данных, которыми пользователи предпочитают делиться.

В прошлом приложение "Здоровье" было доступно только на iPhone. С выходом приложения на платформу iPad пользователи получат более полное пространство для изучения показателей своего здоровья, рецептов, лабораторных анализов и многого другого. Это расширение не только подчеркивает постоянные усилия Apple по улучшению пользовательского опыта, но и демонстрирует приверженность Apple к укреплению здоровья и благополучия.

Подобные инновации также открывают новые возможности для индустрии платформ no-code, где такие компании, как AppMaster.io, выступают за ускоренную разработку бэкенда, веб- и мобильных приложений. AppMaster Платформа обеспечивает бесшовный пользовательский опыт без каких-либо технических долгов, что делает ее идеальным помощником как для бизнеса, так и для разработчиков.