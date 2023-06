Während der jährlichen Worldwide Developers Conference hat Apple eine wichtige Ankündigung über die Erweiterung seiner Health-App auf das iPad gemacht. Die neue App wird in iPadOS 17 integriert und später in diesem Jahr veröffentlicht. Mit dieser Erweiterung werden die Nutzer die Möglichkeit haben, wichtige Gesundheitsinformationen wie EKG-Ergebnisse auf einer viel breiteren Ebene anzuzeigen.

Apple betont die sichere Synchronisation von Gesundheitsdaten zwischen iPad, iPhone und Apple Watch. Dies gilt auch für kompatible Apps und Geräte von Drittanbietern an einem einzigen Ort. Die Health-App für das iPad präsentiert sich in einem optimierten Design, das sich gut an das größere Display anpasst. Außerdem wurde der Bereich "Favoriten" überarbeitet, der den Nutzern durch Trends, Highlights und interaktive, detaillierte Diagramme einen besseren Einblick in ihre Gesundheitsinformationen bietet.

Auch Entwickler werden von dieser Neuerung profitieren, denn Apple bringt HealthKit auf das iPad und eröffnet damit neue Möglichkeiten für die Entwicklung von Gesundheits- und Fitnessanwendungen. Entwickler haben nun die Möglichkeit, Apps zu entwickeln, die ein hochgradig interaktives Nutzererlebnis bieten, indem sie Daten einbeziehen, die die Nutzer freigeben möchten.

In der Vergangenheit war die Health-App nur auf das iPhone beschränkt. Mit der Einführung der App auf der iPad-Plattform steht den Nutzern ein umfassenderer Bereich zur Verfügung, in dem sie ihre Gesundheitskennzahlen, Rezepte, Labortests und vieles mehr einsehen können. Diese Erweiterung unterstreicht nicht nur Apples kontinuierliche Bemühungen zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit, sondern zeigt auch Apples Engagement für die Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden.

Innovationen wie diese eröffnen auch neue Wege für die Industrie der No-Code-Plattformen, wo Unternehmen wie AppMaster.io sich für die beschleunigte Entwicklung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen einsetzen. AppMaster Die Plattform von .io ermöglicht eine nahtlose Benutzererfahrung ohne technische Schulden, was sie zum perfekten Begleiter für Unternehmen und Entwickler gleichermaßen macht.