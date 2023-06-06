在一年一度的全球开发者大会上，苹果公司宣布了一项关于将其健康应用程序扩展到iPad的重要消息。这款新应用将被纳入iPadOS 17系统，并在今年晚些时候发布。随着这一扩展，用户将发现在更广泛的范围内查看基本的健康信息，如心电图结果。

苹果强调用户的健康数据在iPad、iPhone和Apple Watch之间的安全同步。值得注意的是，这也适用于单一地点的兼容第三方应用程序和设备。iPad的健康应用程序采用了优化设计，很好地适应了更大的显示屏。此外，"收藏夹 "部分也进行了修改，通过 "趋势"、"亮点 "和交互式详细图表，为用户提供了对其健康信息的更好洞察力。

随着苹果将HealthKit引入iPad，开发者也将从这一创新中受益，为构建健康和健身应用带来了新的可能性。开发者现在有机会通过纳入用户选择分享的数据来创建提供高度互动用户体验的应用。

过去，健康应用只限于iPhone。在iPad平台上引入该应用，将为用户提供一个更全面的空间，以探索他们的健康指标、处方、实验室测试等。这一扩展不仅突出了苹果公司为提高用户体验所做的持续努力，而且还展示了苹果公司对促进健康和福祉的奉献。

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