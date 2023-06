Podczas dorocznej konferencji Worldwide Developers Conference, Apple ogłosiło rozszerzenie swojej aplikacji Health na iPada. Nowa aplikacja zostanie zasymilowana z systemem iPadOS 17 i wydana jeszcze w tym roku. Dzięki temu rozszerzeniu użytkownicy będą mogli wygodnie przeglądać istotne informacje zdrowotne, takie jak wyniki elektrokardiogramu, na znacznie szerszym obszarze.

Apple kładzie nacisk na bezpieczną synchronizację danych zdrowotnych użytkownika na iPadzie, iPhonie i zegarku Apple Watch. Co ważne, ma to również zastosowanie do kompatybilnych aplikacji i urządzeń innych firm w jednym miejscu. Aplikacja Zdrowie na iPada ma zoptymalizowany wygląd, dobrze dostosowując się do większego wyświetlacza. Dodatkowo, sekcja Ulubione została odnowiona, zapewniając użytkownikom lepszy wgląd w ich informacje zdrowotne poprzez Trendy, Najważniejsze wydarzenia i interaktywne szczegółowe wykresy.

Deweloperzy również skorzystają z tej innowacji, ponieważ Apple wprowadza HealthKit na iPada, oferując nowe możliwości tworzenia aplikacji zdrowotnych i fitness. Deweloperzy mają teraz możliwość tworzenia aplikacji, które oferują wysoce interaktywne doświadczenia użytkownika poprzez włączenie danych, które użytkownicy zdecydują się udostępnić.

W przeszłości aplikacja Zdrowie była ograniczona tylko do iPhone'a. Wprowadzenie aplikacji na platformę iPad zapewni użytkownikom bardziej wszechstronną przestrzeń do przeglądania ich wskaźników zdrowotnych, recept, testów laboratoryjnych i nie tylko. To rozszerzenie nie tylko podkreśla ciągłe wysiłki Apple w kierunku poprawy komfortu użytkowania, ale także pokazuje zaangażowanie Apple w promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia.

