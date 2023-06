Durante a Worldwide Developers Conference anual, a Apple fez um anúncio importante sobre a extensão da sua aplicação Saúde ao iPad. A nova aplicação será assimilada ao iPadOS 17 e lançada no final deste ano. Com esta expansão, os utilizadores poderão visualizar informações de saúde essenciais, como resultados de electrocardiogramas, de uma forma muito mais ampla.

A Apple realça a sincronização segura dos dados de saúde dos utilizadores no iPad, iPhone e Apple Watch. É de salientar que isto também se aplica a aplicações e dispositivos de terceiros compatíveis num único local. A aplicação Saúde para o iPad tem um design optimizado, adaptando-se bem ao ecrã maior. Além disso, a secção Favoritos foi renovada, proporcionando aos utilizadores uma melhor visão das suas informações de saúde através de Tendências, Destaques e gráficos interactivos detalhados.

Os programadores também vão beneficiar desta inovação, uma vez que a Apple traz o HealthKit para o iPad, convidando a novas possibilidades de criação de aplicações de saúde e fitness. Os programadores têm agora a oportunidade de criar aplicações que oferecem experiências de utilização altamente interactivas, incorporando dados que os utilizadores decidem partilhar.

No passado, a aplicação Saúde estava limitada apenas ao iPhone. A introdução da aplicação na plataforma iPad proporcionará aos utilizadores um espaço mais abrangente para explorar as suas métricas de saúde, prescrições, testes laboratoriais e muito mais. Esta extensão não só realça os esforços contínuos da Apple para melhorar a experiência do utilizador, como também demonstra a dedicação da Apple à promoção da saúde e do bem-estar.

