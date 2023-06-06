Apple, yıllık Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı sırasında Sağlık uygulamasını iPad'e genişletme konusunda önemli bir duyuru yaptı. Yeni uygulama, iPadOS 17'ye asimile edilecek ve bu yılın sonlarında piyasaya sürülecek. Bu genişleme ile kullanıcılar, elektrokardiyogram sonuçları gibi temel sağlık bilgilerini çok daha geniş bir tuvalde görüntülemeyi uygun bulacaktır.

Apple, kullanıcının sağlık verilerinin iPad, iPhone ve Apple Watch'larında güvenli senkronizasyonunu vurgular. Bu, özellikle tek bir konumdaki uyumlu üçüncü taraf uygulamalar ve cihazlar için de geçerlidir. iPad için Sağlık uygulaması, daha büyük ekrana iyi uyum sağlayan optimize edilmiş bir tasarıma sahiptir. Ek olarak, Sık Kullanılanlar bölümü yenilenerek kullanıcıların Trendler, Öne Çıkanlar ve etkileşimli ayrıntılı grafikler aracılığıyla sağlık bilgilerine ilişkin daha iyi içgörü sağlaması sağlandı.

Apple, HealthKit'i iPad'e getirerek sağlık ve fitness uygulamaları oluşturmaya yönelik yeni olasılıkları davet ederken, geliştiriciler de bu yenilikten yararlanmaya hazır. Geliştiriciler artık, kullanıcıların paylaşmayı tercih ettiği verileri dahil ederek son derece etkileşimli kullanıcı deneyimleri sunan uygulamalar oluşturma fırsatına sahip.

Geçmişte, Sağlık uygulaması yalnızca iPhone ile sınırlıydı. Uygulamanın iPad platformunda kullanıma sunulması, kullanıcılara sağlık ölçümlerini, reçetelerini, laboratuvar testlerini ve daha fazlasını keşfetmeleri için daha kapsamlı bir alan sunacak. Bu uzantı, yalnızca Apple'ın kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik sürekli çabalarını vurgulamakla kalmaz, aynı zamanda Apple'ın sağlık ve esenliği geliştirmeye olan bağlılığını da gösterir.

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