Tijdens de jaarlijkse Worldwide Developers Conference heeft Apple een belangrijke aankondiging gedaan over de uitbreiding van de Gezondheids-app naar de iPad. De nieuwe app zal worden geïntegreerd in iPadOS 17 en later dit jaar worden uitgebracht. Met deze uitbreiding zullen gebruikers essentiële gezondheidsinformatie zoals elektrocardiogramresultaten op een veel breder scherm kunnen bekijken.

Apple benadrukt de veilige synchronisatie van de gezondheidsgegevens van gebruikers op hun iPad, iPhone en Apple Watch. Dit geldt ook voor compatibele apps en apparaten van derden op één locatie. De Gezondheids-app voor de iPad heeft een geoptimaliseerd ontwerp, dat zich goed aanpast aan het grotere scherm. Daarnaast is het Favorieten-gedeelte vernieuwd, waardoor gebruikers beter inzicht krijgen in hun gezondheidsinformatie via Trends, Highlights en interactieve gedetailleerde grafieken.

Ontwikkelaars kunnen ook profiteren van deze innovatie, aangezien Apple HealthKit naar de iPad brengt, wat nieuwe mogelijkheden biedt voor het bouwen van gezondheids- en fitnessapplicaties. Ontwikkelaars hebben nu de mogelijkheid om apps te maken die een zeer interactieve gebruikerservaring bieden door gegevens te integreren die gebruikers willen delen.

In het verleden was de app Gezondheid alleen beschikbaar op de iPhone. De introductie van de app op het iPad-platform biedt gebruikers een uitgebreidere ruimte voor het bekijken van hun gezondheidsgegevens, recepten, laboratoriumtests en nog veel meer. Deze uitbreiding benadrukt niet alleen de voortdurende inspanningen van Apple om de gebruikerservaring te verbeteren, maar laat ook zien hoe toegewijd Apple is aan het bevorderen van gezondheid en welzijn.

