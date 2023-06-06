خلال مؤتمر المطورين العالمي السنوي ، أصدرت شركة Apple إعلانًا مهمًا حول توسيع تطبيق Health الخاص بها إلى iPad. سيتم استيعاب التطبيق الجديد في iPadOS 17 وإصداره في وقت لاحق من هذا العام. مع هذا التوسيع ، سيجد المستخدمون أنه من الملائم عرض المعلومات الصحية الأساسية مثل نتائج مخطط كهربية القلب على قماش أوسع بكثير.

تؤكد Apple على التزامن الآمن للبيانات الصحية للمستخدم عبر أجهزة iPad و iPhone و Apple Watch. والجدير بالذكر أن هذا ينطبق أيضًا على تطبيقات وأجهزة الطرف الثالث المتوافقة في مكان واحد. يتميز تطبيق Health لجهاز iPad بتصميم محسّن ، يتكيف بشكل جيد مع الشاشة الأكبر. بالإضافة إلى ذلك ، تم تجديد قسم "المفضلة" ، مما يوفر للمستخدمين رؤية أفضل لمعلوماتهم الصحية من خلال "المؤشرات" و "النقاط البارزة" والمخططات التفصيلية التفاعلية.

من المقرر أن يستفيد المطورون أيضًا من هذا الابتكار حيث تقدم Apple HealthKit إلى iPad ، وتدعو إلى إمكانيات جديدة لبناء تطبيقات الصحة واللياقة البدنية. يتمتع المطورون الآن بفرصة إنشاء تطبيقات تقدم تجارب مستخدم تفاعلية للغاية من خلال دمج البيانات التي يختار المستخدمون مشاركتها.

في الماضي ، كان تطبيق Health مقصورًا على iPhone فقط. سيوفر إدخال التطبيق على نظام iPad الأساسي للمستخدمين مساحة أكثر شمولاً لاستكشاف مقاييسهم الصحية والوصفات الطبية والاختبارات المعملية والمزيد. لا يسلط هذا الامتداد الضوء على جهود Apple المستمرة نحو تحسين تجربة المستخدم فحسب ، بل يُظهر أيضًا تفاني Apple في تعزيز الصحة والرفاهية.

مثل هذه الابتكارات تفتح أيضًا طرقًا جديدة لصناعة المنصات الخالية من التعليمات البرمجية ، حيث تناصر شركات مثل AppMaster.io قضية التطوير المتسارع للتطبيقات الخلفية والويب والهاتف المحمول. تتيح منصة AppMaster تجربة مستخدم سلسة دون أي دين تقني ، مما يجعلها الرفيق المثالي للشركات والمطورين على حد سواء.