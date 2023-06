Durante l'annuale conferenza mondiale degli sviluppatori, Apple ha fatto un importante annuncio sull'estensione dell'applicazione Salute all'iPad. La nuova applicazione sarà integrata nell'iPadOS 17 e verrà rilasciata nel corso dell'anno. Grazie a questa espansione, gli utenti potranno visualizzare informazioni essenziali sulla salute, come i risultati dell'elettrocardiogramma, su una superficie molto più ampia.

Apple sottolinea la sincronizzazione sicura dei dati sanitari degli utenti tra iPad, iPhone e Apple Watch. In particolare, questa funzione è applicabile anche alle app e ai dispositivi di terze parti compatibili in un'unica posizione. L'app Salute per iPad ha un design ottimizzato, che si adatta bene al display più grande. Inoltre, la sezione Preferiti è stata rinnovata e offre agli utenti una migliore visione delle informazioni sulla propria salute grazie a Tendenze, Punti salienti e grafici interattivi dettagliati.

Anche gli sviluppatori potranno beneficiare di questa innovazione, poiché Apple porta HealthKit sull'iPad, offrendo nuove possibilità di creare applicazioni per la salute e il fitness. Gli sviluppatori hanno ora la possibilità di creare applicazioni che offrono esperienze utente altamente interattive, incorporando i dati che gli utenti scelgono di condividere.

In passato, l'app Salute era limitata solo all'iPhone. L'introduzione dell'app sulla piattaforma iPad offrirà agli utenti uno spazio più completo per esplorare i propri parametri di salute, le prescrizioni mediche, gli esami di laboratorio e altro ancora. Questa estensione non solo evidenzia i continui sforzi di Apple per migliorare l'esperienza dell'utente, ma mostra anche l'impegno di Apple nel promuovere la salute e il benessere.

