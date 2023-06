Apple a dévoilé l'extension de son programme Self Service Repair pour inclure la gamme iPhone 14 récemment lancée et les derniers MacBook Air et MacBook Pro de 13 pouces M2. La mise à jour s'accompagne de nouvelles améliorations de la configuration du système, ce qui simplifie considérablement les réparations d'iPhone pour des composants tels que les batteries, les appareils photo et les écrans.

Comme annoncé dans un post sur le site Apple's Newsroom, la société commencera à mettre à jour son programme Self Service Repair à partir du 21 juin pour couvrir la gamme iPhone 14, le MacBook Air 13 pouces M2, et le MacBook Pro, qui est alimenté par les puces M2 Pro et M2 Max. Les avantages pour les utilisateurs comprennent l'accès à des pièces, des outils et des modules de formation Apple authentiques, qui sont similaires à ceux disponibles dans les Apple Store et chez les fournisseurs de services agréés Apple.

Outre les nouveaux appareils, l'extension du programme couvrira également la caméra True Depth et le haut-parleur supérieur des iPhone 12 et iPhone 13, ainsi que les ordinateurs de bureau Mac alimentés par la puce M1. La disponibilité élargie englobera les États-Unis, la Belgique, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, l'Espagne, la Suède et le Royaume-Uni.

Au cours des trois dernières années, Apple a pratiquement doublé le nombre de points de service proposant des pièces, des outils et des formations Apple d'origine. Cette croissance porte désormais le total à plus de 4 500 fournisseurs de services de réparation indépendants, un réseau mondial de plus de 5 000 fournisseurs de services agréés Apple et une main-d'œuvre qualifiée de plus de 100 000 techniciens actifs.

