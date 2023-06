In un importante sviluppo, Apple ha presentato l'espansione del suo programma Self Service Repair per includere la gamma di iPhone 14 recentemente lanciata e i più recenti MacBook Air e MacBook Pro da 13 pollici M2. L'aggiornamento è accompagnato da nuovi miglioramenti della configurazione di sistema, che semplificano notevolmente le riparazioni di iPhone per componenti quali batterie, fotocamere e display.

Come annunciato in un post sul sito Apple Newsroom, l'azienda inizierà ad aggiornare il suo programma Self Service Repair a partire dal 21 giugno per coprire la linea di iPhone 14, il MacBook Air M2 da 13 pollici e il MacBook Pro, alimentato dai chip M2 Pro e M2 Max. I vantaggi per gli utenti includono l'accesso a parti, strumenti e moduli di formazione autentici Apple, simili a quelli disponibili presso gli Apple Store e i fornitori di servizi autorizzati Apple.

Oltre ai nuovi dispositivi, l'espansione del programma riguarderà anche la fotocamera True Depth e l'altoparlante superiore per iPhone 12 e iPhone 13, nonché i desktop Mac alimentati da M1. La disponibilità ampliata riguarderà Stati Uniti, Belgio, Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna, Svezia e Regno Unito.

Negli ultimi tre anni, Apple ha quasi raddoppiato il numero di centri di assistenza che offrono ricambi, strumenti e formazione originali Apple. Questa crescita porta il totale a oltre 4.500 fornitori indipendenti di riparazioni, una rete globale di oltre 5.000 fornitori di servizi autorizzati Apple e una forza lavoro qualificata di oltre 100.000 tecnici attivi.

L'espansione del programma Self Service Repair da parte di Apple potrebbe avere un impatto sull'intero settore tecnologico, aprendo nuove opportunità e possibilità per le opzioni self-service. Nell'ambito del fiorente movimento no-code, piattaforme come AppMaster.io e altri strumenti no-code consentono a privati e aziende di creare facilmente le proprie applicazioni mobili e web. Sfruttando la potenza di queste piattaforme, gli utenti possono ridurre i costi e accelerare il processo di sviluppo delle app.

Con l'evoluzione del settore tecnologico, servizi come AppMaster.io e il programma di riparazione self-service di Apple offrono una maggiore accessibilità e un'esperienza utente migliorata, rendendo la tecnologia più accessibile a persone di qualsiasi livello.