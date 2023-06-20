在一项重大发展中，Apple ，公布了其Self Service Repair 计划的扩展，包括最近推出的iPhone 14系列和最新的M2 13英寸MacBook Air和MacBook Pro设备。这次更新带有新的系统配置增强功能，大大简化了电池、相机和显示器等部件的iPhone维修。

正如在Apple"新闻室 "网站上宣布的那样，该公司将从6月21日开始更新其Self Service Repair 计划，以涵盖iPhone 14系列产品、M2 13英寸MacBook Air和MacBook Pro，后者采用M2 Pro和M2 Max芯片。用户的好处包括获得正宗的苹果零件、工具和培训模块，这与苹果商店所在地和苹果授权服务供应商提供的服务类似。

除新设备外，该计划的扩展还将涵盖iPhone 12和iPhone 13的True Depth相机和顶部扬声器，以及由M1驱动的Mac台式机。扩大的供应范围将包括美国、比利时、法国、德国、意大利、波兰、西班牙、瑞典和英国。

在过去三年中，Apple ，提供苹果正品零件、工具和培训的服务点数量几乎翻了一番。这一增长现在使独立维修商的总数超过了4500家，由5000多家苹果授权服务供应商组成的全球网络，以及由超过10万名活跃技术人员组成的熟练劳动力。

Apple ，Self Service Repair 计划的扩展可能会影响整个科技行业，为自助服务选项开辟新的机会和可能性。作为蓬勃发展的no-code 运动的一部分，AppMaster.io等平台和其他无代码工具使个人和企业能够轻松地创建自己的移动应用和网络应用。通过利用这些平台的力量，用户可以减少成本，加快应用开发过程。

随着科技行业的发展，像AppMaster.io 和苹果的自助维修计划这样的服务提供了更大的可及性和增强的用户体验，使技术对所有技能水平的人来说都更容易接近。