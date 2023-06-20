Компания Apple объявила о расширении своей программы Self Service Repair и включении в нее недавно выпущенной линейки iPhone 14 и новейших 13-дюймовых устройств M2 MacBook Air и MacBook Pro. Обновление включает в себя новые усовершенствования системной конфигурации, значительно упрощающие ремонт iPhone для таких компонентов, как батареи, камеры и дисплеи.

Как объявлено в сообщении на сайте Apple'Newsroom, с 21 июня компания начнет обновлять свою программу Self Service Repair, чтобы охватить линейку iPhone 14, 13-дюймовый MacBook Air M2 и MacBook Pro, работающий на чипах M2 Pro и M2 Max. Преимущества программы включают доступ к подлинным деталям, инструментам и учебным модулям Apple, которые аналогичны тем, что доступны в магазинах Apple Store и у авторизованных поставщиков услуг Apple.

Помимо новых устройств, программа будет распространяться на камеру True Depth и верхний динамик для iPhone 12 и iPhone 13, а также на настольные компьютеры Mac на базе M1. Расширенная доступность будет охватывать США, Бельгию, Францию, Германию, Италию, Польшу, Испанию, Швецию и Великобританию.

За последние три года Apple почти удвоил количество сервисных центров, предлагающих оригинальные запчасти, инструменты и обучение Apple. В результате этого роста общее число независимых поставщиков услуг достигло более 4 500, глобальная сеть насчитывает более 5 000 авторизованных поставщиков услуг Apple, а штат квалифицированных специалистов насчитывает более 100 000 активных технических специалистов.

Расширение программы Self Service Repair на Apple может повлиять на всю технологическую индустрию, открывая новые возможности для самообслуживания. В рамках процветающего движения no-code такие платформы, как AppMaster.io и другие no-code инструменты, позволяют частным лицам и компаниям с легкостью создавать собственные мобильные приложения и веб-приложения. Используя возможности этих платформ, пользователи могут сократить расходы и ускорить процесс разработки приложений.

По мере развития технологической индустрии такие услуги, как AppMaster.io и программа самостоятельного ремонта Apple, обеспечивают большую доступность и улучшают пользовательский опыт, делая технологии более доступными для людей с любым уровнем подготовки.